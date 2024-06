Los motivos de la salida de Andrea Natali del Barça

En las últimas horas se hizo oficial el fichaje de Andrea Natali por el Bayer Leverkusen. El central y el Barça no alcanzaron un acuerdo para la renovación, por lo que el zaguero emprende una nueva aventura en tierras teutonas. ¿Por qué ha decidido marcharse el flamante campeón de Europa con la Sub-17 italiana? Su agente, Vincenzo Raiola, primo de Mino Raiola, explica a SPORT los motivos de la salida del defensa.

"Ya hace casi un año tasladamos al Barça que nuesta prioridad era continuar. Nuestra idea era que Andrea pudiera participar en el filial la próxima temporada. Pero esa nunca fue la voluntad del club. Era extraño y difícil entender cuál era el proyecto deportivo para Andrea. No quedaba claro si era Juvenil 'A', si era Barça Atlètic...", asegura Raiola.

"La parte económica también nos pareció insuficiente y muy, muy alejada de lo que nos plantearon luego muchos equipos de Europa. Tenían una visión diferente de lo que podía ser y ya era Andrea a los ojos de clubes muy importantes", añade el representante remarcando además lo que supone ser pieza indiscutible de la campeona de Europa Sub-17.

Casi un mes sin respuesta del Barça

Raiola lamenta la demora de los responsables del fútbol base azulgrana a la hora de responder a la contrapropuesta planteada. "Cuando envié nuestra última propuesta, Toni Hernández tardó más de tres semanas en contestar. Para nosotros ya fue significativo. De hecho, fui yo quien le contactó de nuevo y no él. Me dijo que confiaban en Andrea pero que esa propuesta era su máximo, que de ahí no se moverían ni deportiva ni económicamente", relata.

Cuando el entorno del defensa entendió que el Barça no apostaba de verdad por Natali, fue entonces cuando Raiola empezó a aceptar las reuniones que clubes como Juventus, Milan, Ajax, RB Salzburg o el mismo Bayer Leverkusen llevaban meses pidiéndole. "Incluso el Bayern nos llamó pero para entonces ya habíamos dado la palabra al Leverkusen", explica Vincenzo.

Fútbol y conceptos más allá del 'estilo Barça'

En el terreno deportivo, el entorno del jugador se muestra orgulloso de haber podido vestir la camiseta del Barça y remarca lo mucho que ha progresado el defensa a lo largo de estos años. Sin embargo, llegó el momento de tratar de crecer aprendiendo nuevos conceptos, sobre todo a nivel defensivo. "Andrea necesitaba un nuevo paso, otro fútbol en el que se profundice en cuestiones o conceptos que en el Barça han quedado algo limitados a raíz de la rigidez que conlleva la famosa cuestión del estilo. Andrea necesita conocer un fútbol más moderno, tener un conocimiento total del fútbol, de 360 grados, no solo del famoso 'tiki taka'", reflexiona el agente italiano.

Natali, que en el Bayer entrenará a las órdenes de Xabi Alonso en el primer equipo, se sintió impresionado por la profesionalidad extrema que rodea al club teutón. Desde el club de la aspirina le felicitaron por haber conquistado el Europeo, mientras que por parte del Barça no hubo comunicación alguna. "Incluso le han mostrado ya videos para explicarle lo que debe mejorar tácticamente", cuenta Raiola.