Los motivos del retraso de Fermín a la concentración del Barça: susto por una brecha en la cabeza

Susto matinal en el Barça. El club oficilizó la lista de convocados para el duelo ante el Atlético de Madrid y minutos después los futbolistas y el cuerpo técnico partieron hasta el hotel de concentración, aunque faltaba uno. Fermín llegó minutos más tardes desplazándose en una furgoneta del club blaugrana y en solitario por causas hasta ahora desconocidas. El motivo de su ausencia en el inicio de la concentración fue a causa de una pequeña brecha en la cabeza de la que necesitó asistencia.

El centrocampista se produjo el percance físico durante la sesión de activación que dirige Hansi Flick habitualmente en los días de partido. Le herida no revestía demasiada importantcia y fue subsanada prácticamente al momento, aunque necesito de un tiempo extra que no le permitió llegar hasta el autocar. El cuerpo técnico decidió que el resto del equipo saliera para no trastocar los horarios, por lo que Fermín salió de la ciudad deportiva en una furgoneta con empleados del club.

Fermín apunta a posible titular en el duelo de esta noche, aunque hay competencia en el centro del campo y su puesto podría estar ocupado por Dani Olmo dependiendo de la elección que haga Flick para este encuentro. Sin Bernal en el centro del campo, lo normal es que juegue Eric Garcia junto a Pedri, mientras que Fermín o Olmo completarían el centro del campo. Lo que queda claro es que la herida no es motivo para darle descanso ya que está apto para jugar.