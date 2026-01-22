Los motivos de Mbacke para dejar ya el Barça

Enero muy movido en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Algo que ya era más o menos esperado, puesto que varios futbolistas siguieron en las filas del Barça Atlètic en Segunda RFEF con la esperanza de poder entrar en dinámica de primer equipo en algún momento. Pero pasados 5-6 meses de competición, las cosas parecen bastante claras respecto a las prioridades y posturas de Flick. Fruto, entre otras cosas, de eso estamos viendo una pequeña desbandada en el equipo de Juliano Belletti.

En SPORT ya contamos hace unos días que Mamadou Mbacke había decidido dejar ya el club azulgrana. Ni siquiera fue convocado por Belletti el pasado sábado ante el Andratx y lo tiene hecho con el Saint Louis City de la máxima categoría del fútbol estadounidense. Precisamente, el Barça lo fichó de ahí, de Los Angeles FC, por lo que regresa al país que le vio crecer y explotar como futbolista.

CUENCA, CERCA DEL COMO

También Andrés Cuenca está próximo a dejar la entidad azulgrana. En su caso, como también informamos en SPORT, traspasado al Como e inmediatamente cedido a otro equipo. El Sporting de Gijón, por ahora, es uno de los equipos que se ha posicionado para reclamar su préstamos. Y puede haber más salidas proximamente.

Mbacke, con Barberá y Roger en un partido del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Volviendo a Mbacke, el senegalés terminaba contrato el próximo 30 de junio y se iba a marchar libre, sin dejar ni un euro al Barça. De esta forma, el club azulgrana recupera parte de la inversión que realizó el verano de 2024 (alrededor de dos millones de euros pagó por aquel entonces) y tiene más 'fair play' y músculo económico para reforzar la plantilla en este mercado invernal.

OBJETIVO MUNDIAL

El africano decide aceptar la propuesta de Saint Louis y salir ya con un objetivo claro y prioritario: quiere jugar en la selección absoluta de Senegal e intentar estar en el Mundial del próximo verano y es consciente de que en el Barça Atlètic no podrá lograrlo. Mamadou no ha jugado nunca en los Leones de Teranga y es su sueño. Y piensa que en la MLS puede tener más chances de lograrlo.

De hecho, no se trata de un asunto económico, puesto que la ficha que percibirá será bastante parecida a la que tenía en el Barça.