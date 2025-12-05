Los motivos que enfrían el fichaje de Julián Álvarez por el Barça

El FC Barcelona ha dejado en un segundo plano el fichaje de Julián Álvarez. El club no quedó nada convencido con la actuación del argentino en el último Barça-Atlético de Madrid en el Sportify Camp Nou y no es una prioridad para la próxima temporada o, como futuro para sustituir a Robert Lewandowski.

Julián Álvarez, de 25 años, seducía al club por su juventud y prestaciones. El Mundial del 2022 en Qatar fue espectacular y en el Atlético ha dejado pinceladas magníficas, pero no es el tipo de delantero que busca el Barça.

El perfil sería mucho más similar al de Raphinha. Un goleador, trabajador y ganador nato. No es fácil encontrar otro futbolista de este perfil en el mercado, pero el Barça lo buscará.

Además, el precio de Julián es desorbitado. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros y el Atlético no lo vendería por menos de 200 millones de euros, una cantidad que el conjunto barcelonista no piensa invertir en el argentino. La figura de este Barça es Lamine Yamal y el resto deben ser complementarios para reforzar la delantera.

El FC Barcelona es consciente de que Lewandowski, a sus 37 años, requiere de un recambio, pero no a cualquier precio. Ferran Torres ha rendido en esta demarcación y se hilará muy fino para encontrar a un futbolista de un perfil goleador que marcara las diferencias.