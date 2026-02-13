Los motivos del cabreo de Hansi Flick

Hay derrotas que hacen daño y la del jueves en el Metropolitano fue especialmente dolorosa. Y no solo por la contundente goleada encajada en unos primeros 45 minutos para olvidar, sino también por otras circunstancias, como un arbitraje desquiciante. Un cúmulo de situaciones que llegan, además, en un período electoral que ha dejado algo confundido a Hansi Flick, que recela de todo lo que pueda interferir en el desarrollo normal de la temporada.

El día después del 4-0 frente al Atlético de Madrid todavía eran visibles las secuelas en los semblantes del entrenador germano y de los jugadores, pero no queda otra que mirar hacia adelante. El Barça está en una posición de privilegio tanto en LaLiga como en la Champions, mientras la Copa del Rey no está del todo perdida. El foco se concentra ya en el derbi del lunes contra el Girona.

Una primera mitad que no fue de recibo

Llevaba el Barça varios partidos jugando con fuego en las primeras partes y al final, se quemó. La habitual reacción del equipo tras los descansos, espoleados por Hansi Flick y su staff, no fue esta vez suficiente por la pesada losa de encajar cuatro goles en 45 minutos que no son de recibo en un equipo de la talla del azulgrana. El cabreo de Hansi Flick con sus jugadores fue tan evidente como justificable, pues faltó intensidad y concentración ante un Atlético de Madrid que les superó en todas las facetas y que pareció jugar a otra velocidad.

Flick defendió a sus jugadores y aseguró estar “orgulloso de la temporada” en rueda de prensa, pero de puertas para adentro, les dejó muy clara su opinión en el descanso del encuentro.

Hansi Flick no entendió las decisiones de Martínez Munuera y el VAR / AP

Muy enfadado con el arbitraje

Hansi confía mucho en sus pupilos y está convencido de que la temporada será exitosa. Más le preocupa lo que no puede controlar. Como los arbitrajes.

Flick se fue ‘calentando’ durante el choque, pero el momento culminante fue el gol anulado a Pau Cubarsí en el arranque de la segunda mitad, cuando el Barça salió al césped con una actitud muy distinta y podía haberse metido en el partido. Porque no es lo mismo ponerse 4-1 en un partido de Liga que en una eliminatoria donde queda la vuelta y de haber marcado pronto con el gol de Cubarsí, la esperanza era, al menos, conseguir otro gol y tener más esperanzas de cara a la vuelta.

Su convencimiento desde su ubicación en el banquillo visitante fue que la posición de Cubarsí era absolutamente válida. Vio el gol legal desde un primer momento y no entendió nada cuando entró el VAR y mucho menos, con la sonrojante demora de 7 minutos que, además, fue completamente en contra del Barça, pues le cortó completamente el ritmo a un equipo que había empezado a reaccionar.

Hansi Flick no entendió nada a la conclusión del partido y fue a pedir explicaciones a Martínez Munuera y el resto del equipo arbitral tras la rueda de prensa. Siempre en un tono cordial y educado. Sin buscar excusas al pobre partido, sí consideró Hansi que hubo acciones determinantes.

El proceso electoral le inquieta

No es un motivo de enfado, pero sí de extrañeza. El Barça es un club muy particular y a Hansi Flick le apasiona y le encanta la idiosincrasia de la entidad azulgrana, pero el técnico no estaba acabando de comprender estos días por qué tenían que celebrarse las elecciones a la presidencia a media temporada. Por su carácter, todo lo que pueda interferir o incluso afectar al normal funcionamiento del equipo puede suponer un inconveniente en sus planes. Su relación con Laporta es muy buena, así como con Deco, como ha evidenciado cuando se le ha preguntado en rueda de prensa, y todo este proceso le ha pillado algo por sorpresa.

Desde el club se han encargado de explicarle las razones de celebrar ahora las elecciones y Flick lo ha acabado entendiendo.