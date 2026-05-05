Los motivos del Barça para renovar a Ferran Torres: "No es casualidad"

El debate sobre la configuración de la delantera del Barça para la próxima temporada sigue al rojo vivo. Mientras suenan grandes nombres para reforzar el ataque, con Julián Álvarez como gran favorito, la continuidad de Ferran Torres y Lewandowski genera división de opiniones en el entorno culé.

Sin embargo, para el exfutbolista y analista táctico Àlex Delmàs, no hay debate posible con el valenciano. En su reciente intervención en el espacio La Posesión (episodio 3x33), Delmàs fue rotundo sobre la situación contractual del 'Tiburón': "Le renuevo sin duda. Estamos de acuerdo en que no es una primera espada, pero es necesario". Para justificar su postura, el analista expuso cuatro motivos de peso que convierten a Ferran en un activo imprescindible para el Barça actual.

1. Unos registros goleadores que no dejan de crecer

Más allá de las sensaciones, Delmàs apuntó a los números: 20 goles esta temporada y 19 en la anterior. Sus cifras van en aumento y, según el analista, esto no es fruto del azar. "No es casualidad que siempre tenga tantas ocasiones por partido, las provoca él con sus movimientos", destacó, poniendo en valor la inteligencia táctica del valenciano para interpretar los espacios y plantarse delante del portero rival.

Partido de la liga EA Sports 2025-2026 CA Osasuna vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

2. El esfuerzo no se negocia

En el fútbol moderno, el talento sin trabajo se queda corto. Ferran es un jugador que exprime sus recursos físicos al máximo. "No negocia esfuerzos. Presiona y ayuda al equipo", señaló Delmàs. Esta capacidad de sacrificio constante lo convierte, a ojos del analista, en un futbolista ideal para la forma de jugar de Hansi Flick, basada en la presión alta y la intensidad sostenida.

3. Polivalencia en el frente de ataque

Pocos jugadores en la plantilla ofrecen tantas soluciones tácticas como el de Foios. Delmàs recordó que Ferran puede jugar en cuatro posiciones distintas: como referencia ofensiva (de '9'), por detrás del punta y rindiendo en ambos extremos. Esta versatilidad permite al entrenador ajustar el esquema sobre la marcha sin necesidad de gastar cambios.

Ferran Torres en el encuentro contra el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

4. El 'cuarto delantero'

Asumiendo su rol en la plantilla, Delmàs considera que Ferran es "un cuarto delantero perfecto para un equipo grande" y le parece la decisión más correcta y lógica como primera opción ofensiva para salir desde el banquillo y revolucionar o controlar los partidos.

El escenario ideal para el nuevo Barça

Para concluir su análisis, Àlex Delmàs dibujó la hoja de ruta perfecta para la delantera azulgrana de cara a la próxima campaña. Lejos de ver a Ferran como el líder absoluto del ataque, el analista considera que el éxito pasa por la convivencia de roles: "El escenario ideal es encontrar un '9' que marque diferencias y tener por detrás a Ferran ayudando desde el banquillo".

Un planteamiento que refuerza la necesidad del Barça de acudir al mercado a por un ariete top, pero asegurando el fondo de armario con jugadores de rendimiento contrastado como el valenciano.