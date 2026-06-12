Los 5 motivos del Barça para no tirar la casa por la ventana por Bernardo Silva

Bernardo Silva estuvo muy cerca de convertirse en el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026/27 después de Anthony Gordon. Aunque no se firmó nada, el club blaugrana alcanzó un principio de acuerdo con el centrocampista portugués y solo faltaba que la dirección deportiva liderada por Deco y Bojan le hiciera hueco deportiva y económicamente para dar luz verde a la operación.

Las declaraciones del futbolista luso a SPORT tras el amistoso de su selección contra Chile el pasado fin de semana lo cambiaron todo. Bernardo Silva, cuyo interés por enfundarse la elástica blaugrana lo inició todo, no solo fue escéptico al ser cuestionado por su futuro en el Spotify Camp Nou, sino que avisó que aterrizaría "donde sienta que me quieren de verdad".

Cuando poco después el Atlético de Madrid empezó su ofensiva, antes de que el ex del Manchester City plantara a los colchoneros para acabar comprometiéndose con el Real Madrid, el Barça ya tomó la decisión de que no haría ninguna locura ni entraría en ninguna puja. En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper tenían muchos motivos para estar tranquilos a pesar de no discutir en ningún momento la enorme calidad que atesora un jugador que, a sus casi 32 años, aportaría saber estar y veteranía.

La mediapunta, más que cubierta

El primero, el aspecto deportivo. Hansi Flick ya había puesto como condición indispensable a la llegada de Bernardo que debía haber alguna salida en la medular para evitar un 'overbooking'. Y es que, esta última temporada en el Etihad Stadium, el portugués ha disputado la mayoría de partidos como mediapunta... Y en esa demarcación Fermín López y Dani Olmo ya ofrecen máximas garantías.

Comparemos los números de este curso que acaba de finalizar: 13 goles y 17 asistencias para el del Campillo, 8 goles y 10 asistencias para el egarense y 3 goles y 5 asistencias para el portugués. La competencia en esta posición es feroz y el Barça no podía ofrecerle en ningún caso la titularidad indiscutible.

Fermín y Bernal no paran de crecer / Valentí Enrich

Tampoco en otras ubicaciones del campo como el extremo derecho, con Lamine Yamal como estrella del equipo, ni la base de la sala de máquinas. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Marc Casadó... Los minutos serán muy caros en el proyecto 3.0 de Hansi Flick.

Nuevos liderazgos

El entrenador alemán insistió mucho en la necesidad de nuevos liderazgos en la plantilla en el futuro inmediato. Se ha echado de menos a Iñigo Martínez en el último año y el míster cree que es muy importante que haya más jugadores que levanten la voz y asuman responsabilidades en los momentos clave.

Cuando pronunció esta frase en rueda de prensa, Flick no se refería específicamente a la llegada de nuevos líderes (como podría serlo Bernardo Silva o lo fueron en su momento perfiles como Robert Lewandowski o Ilkay Gündogan), sino a que los 'capitanes' surgieran de forma natural dentro del vestuario. Raphinha, Eric Garcia o Lamine Yamal han dado un paso adelante. Otros como Pau Cubarsí o Pedri ya han declarado públicamente que tienen la intención de hacerlo.

También es muy importante remarcar, en este sentido, que estamos hablando de un Barça que, a diferencia de hace un lustro, ya ha ganado. Con todo lo que ello comporta a nivel de los famosos egos y las jerarquías.

¿Oportunidad de mercado?

Sí, sin ninguna duda la posibilidad de fichar a un futbolista de la talla de Bernardo Silva es una operación muy apetecible a nivel económico. Pero no es gratis. Para fichar a agentes libres con tantos pretendientes, lógicamente, se debe poner una oferta salarial atractiva económicamente. Deco y el entorno del portugués tenían un acuerdo no firmado por dos temporadas y el club catalán no quería modificarlo porque consideraba que ya se ajustaba a un jugador de su edad y el rol que iba a tener en el Camp Nou.

Bernardo Silva sujeta a Valverde / EP

Y luego está, claro, el asunto del 'fair play' financiero: un contrato de estas características hubiera tenido un impacto considerable. La necesidad de que se produjeran salidas para hacer viable la llegada de Bernardo no solo tenía que ver con razones deportivas, sino también económicas. Por mucho que la entidad culé logre maniobrar en el mercado, como se espera desde la Ciudad Condal, bajo la regla 1:1.

Las dudas de Bernardo

"El que dude de jugar en el Barça ya no nos sirve", reza la célebre frase de Johan Cruyff. Joan Laporta tiene muy presente al mito neerlandés en su día a día. Las declaraciones de Bernardo en Lisboa no gustaron en la zona noble barcelonista y se refrendaron con la puja que se produjo después para obtener su firma. Si algo tienen claro los dirigentes del club es que el proyecto deportivo es suficientemente seductor para que cualquier estrella esté dispuesta a formar parte del mismo. El interés del centrocampista fue decisivo en el inicio de las conversaciones... y sus titubeos fueron el principio del fin.

El equilibro del vestuario

Una de las premisas básicas con las que actuará Deco en los próximos meses es ir con pies de plomo, con extrema cautela, a la hora de escoger a los refuerzos. La clave del éxito del Barça es que es una familia. Todos van a una. Por muy bueno que sea un futbolista, el Barça no lo fichará si tiene la más mínima sospecha de que, por un motivo u otro, un fichaje puede desestabilizar al grupo. Bernardo Silva no parece un perfil peligroso, pero una inversión desorbitada por él sí que hubiera podido generar discrepancias. Riesgo 0 con esto, gran prioridad para Flick.