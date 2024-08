El motivo por el que Toni Fernández tira 'caminando' los penaltis

Toni Fernández lo volvió a hacer. Frente al Milan, el joven jugador de 16 años recién cumplidos asombró de nuevo en la tanda de penaltis. Cuando le llegó el turno, el atacante demostró tener nervios de acero al superar a Torriani con una tranquilidad impropia de un chico de su edad. Igual que ante el Manchester City, Toni pateó el cuero prácticamente caminando, un 'modus operandi' que aprendió a partir de un error desde el punto fatídico en 2022.

Hace justo dos años, en la final de un torneo veraniego contra el Espanyol, Toni falló desde los once metros. Más allá de la falta de acierto, que ocurre incluso a 'cracks' de la élite, al joven talento azulgrana le comentaron que la ejecución del penalti no fue la idónea. Fernández quiso lanzar muy rápido, como con prisa. No miró a la cara del portero y enseñó sus intenciones antes de tiempo.

De forma constructiva, desde el Barça le animaron a aplicar un plan muy diferente en los instantes previos al golpeo. Al jugador se le trasladó que intentara aguantar tanto como fuera posible y que absorbiera en los segundos antes de chutar la máxima información posible del arquero -un paso al lado, un movimiento con la cintura... cualquier cosa-.

Tal y como explicó recientemente 'Relevo', fue a partir de entonces que Toni empezó a andar antes de ejecutar los penaltis. Trató de bajar revoluciones y ocultar el máximo número de pistas posible al guardameta. El atacante se hizo un 'máster' de lanzar penaltis en los entrenamientos. Practicó un sinfín de penas máximas hasta que, poco a poco, le fue encontrando el punto. Su inteligencia para almacenar todo los 'inputs' que le envían sus formadores le ha permitido convertirse en un experto desde los once metros.

En la gira por Estados Unidos del Barça de Hansi Flick, Toni ha demostrado en dos ocasiones su sangre fría desde el punto fatídico. Contra el Manchester City, el canterano transformó el cuarto y decisivo penalti de los azulgranas. Y, en Baltimore, contra el Milan, la 'perla' de 16 años hizo lo propio ante un Torriani al que engañó sin despeinarse. Además de talento, Fernández domina los nervios y eso le otorga un 'extra' de cara a sus opciones de progresar en el fútbol de élite.