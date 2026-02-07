El motivo de la suplencia de Frenkie de Jong

La suplencia de Frenkie de Jong ante el Mallorca en la jornada 23 de LaLiga fue una de las grandes sorpresas del once de Hansi Flick. El neerlandés venía de cinco titularidades consecutivas jugando los 90 minutos en la competición liguera, siendo además una pieza absolutamente imprescindible desde la lesión de Pedri, baja desde hace dos semanas y que había dejado al Barça sin su principal organizador en el centro del campo.

En ese contexto, todo apuntaba a que Frenkie volvería a liderar la sala de máquinas. Sin embargo, Flick optó por Marc Casadó como titular, una decisión que dejó a más de uno fuera de juego. Sin embargo, el alemán fue contundente en el motivo para dejar al neerlandés en el banquillo de partida:

"Frenkie no estaba al 100%, así que hemos decidido que salga en el banquillo", aseguró Flick al micrófono de Movistar+. Aunque no dio más detalles sobre si se trataba de molestias concretas o una simple fatiga por acumulación de minutos, el alemán no le tembló el pulso para dejarlo fuera del once y apostar por Casadó, Olmo y Fermín en la creación, y más teniendo en cuenta la intesidad que se espera el próximo jueves en el duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano ante el Atlético donde Frenkie puede ser fundamental para dominar el balón.

Pese a la suplencia, no se descarta que Frenkie pueda tener minutos en la segunda mitad en caso de ser 100% necesario. Aunque, más allá del físico, Flick también tiene en mente la situación del neerlandés, apercibido de suspensión por amarillas en caso de ver una más se perdería el siguiente partido de LaLiga ante el Girona, en el derbi del lunes 16 de febrero de Montilivi.