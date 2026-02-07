FC BARCELONA
El motivo de la suplencia de Frenkie de Jong
El neerlandés arranca el partido ante el Mallorca en el Camp Nou desde el banquillo
La suplencia de Frenkie de Jong ante el Mallorca en la jornada 23 de LaLiga fue una de las grandes sorpresas del once de Hansi Flick. El neerlandés venía de cinco titularidades consecutivas jugando los 90 minutos en la competición liguera, siendo además una pieza absolutamente imprescindible desde la lesión de Pedri, baja desde hace dos semanas y que había dejado al Barça sin su principal organizador en el centro del campo.
En ese contexto, todo apuntaba a que Frenkie volvería a liderar la sala de máquinas. Sin embargo, Flick optó por Marc Casadó como titular, una decisión que dejó a más de uno fuera de juego. Sin embargo, el alemán fue contundente en el motivo para dejar al neerlandés en el banquillo de partida:
"Frenkie no estaba al 100%, así que hemos decidido que salga en el banquillo", aseguró Flick al micrófono de Movistar+. Aunque no dio más detalles sobre si se trataba de molestias concretas o una simple fatiga por acumulación de minutos, el alemán no le tembló el pulso para dejarlo fuera del once y apostar por Casadó, Olmo y Fermín en la creación, y más teniendo en cuenta la intesidad que se espera el próximo jueves en el duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano ante el Atlético donde Frenkie puede ser fundamental para dominar el balón.
Pese a la suplencia, no se descarta que Frenkie pueda tener minutos en la segunda mitad en caso de ser 100% necesario. Aunque, más allá del físico, Flick también tiene en mente la situación del neerlandés, apercibido de suspensión por amarillas en caso de ver una más se perdería el siguiente partido de LaLiga ante el Girona, en el derbi del lunes 16 de febrero de Montilivi.
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...