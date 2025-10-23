El motivo de la reunión de Mendes con Lamine Yamal

Jorge Mendes, representante de Lamine Yamal, estuvo reunido la pasada semana con el futbolista, tal y como avanzó SPORT. El podcast 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio desveló el motivo principal del encuentro y no fue otro que aconsejarle sobre algunos tics que debe corregir en cuestiones de vestuario. Nada grave, pero que puede mejorar.

Mendes y Lamine comieron juntos en un hotel de Barcelona en una cumbre que duro casi tres horas. El manager se fue después con Deco. Había otras carpetas a tratar, pero el objetivo principal fue Lamine.

La reunión fue consensuada con Deco. El objetivo consistía en hablar con Lamine Yamal y convencerlo de que debe ser prudente. Sobre todo a nivel de pequeños detalles a nivel disciplinarios, no tanto sobre su vida privada.

Hay ciertos matices de Lamine Yamal que generan una ligera inquietud. El futbolista habría tenido algunos episodios que van al límite con las normas de Flick. Mendes intentó hacerle ver que debe entrar en el orden del técnico alemán, aunque a veces tenga su propia manera de hacer las cosas.

Lamine tiene personalidad y esto es muy positivo en algunos aspectos, pero en otros no. Desde el club se está trabajando en este aspecto ya que Flick y el Barça quieren lo mejor para él.

Mendes ejerció a modo de tutor del jugador y echó una mano a Deco. El director deportivo y el manager mantienen una excelente relación y ambos desean que la carrera de Lamine no se desvíe lo más mínimo

A modo de anécdota, el programa explicó que Lamine juega de vez en cuando 'pachangas' de fútbol sala con sus amigos por las noches. Un ejemplo, explicado en el Podcast, revela que la temporada pasada alquiló una pista de fútbol sala en Sabadell para jugar con sus allegados. Un divertimento sin más, de un futbolista que le pueden las ganas de jugar con el balón por encima de cualquier otra cosa.