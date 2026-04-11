El motivo de la 'R' invertida en los dorsales del Barça ante el Espanyol

Los jugadores del FC Barcelona saltaron al césped del Spotify Camp Nou con una novedad llamativa en sus nombres antes del inicio del derbi frente al Espanyol. Jugadores como Raphinha y Pedri lucieron prendas especiales sobre su equipación habitual en las que la letra 'R' aparecía girada de forma intencionada. El club azulgrana y CUPRA realizaron esta acción con motivo del lanzamiento mundial del nuevo CUPRA Raval.

La iniciativa respondió a una estrategia de comunicación directa vinculada al estreno del nuevo modelo eléctrico urbano de la marca automovilística. El vehículo vio la luz de forma oficial el pasado 9 de abril y utiliza precisamente esa 'R' invertida como el elemento más característico de su identidad visual y logotipo.

Un guiño al nuevo modelo

El CUPRA Raval toma su nombre del barrio barcelonés y representa la apuesta definitiva de la compañía por la movilidad eléctrica urbana. El diseño de los nombres en la ropa de los jugadores replicó fielmente la tipografía del coche, que fue fabricado en la planta de Martorell. Varios integrantes de la plantilla ya tuvieron la oportunidad de probar las prestaciones de este vehículo en las instalaciones de la Ciutat Esportiva antes de su presentación en sociedad.

La aparición de estas prendas se limitó exclusivamente a los actos previos al pitido inicial y no formó parte de la indumentaria de juego. Los futbolistas disputaron el derbi con la camiseta oficial de LaLiga una vez comenzó el choque, ya que estas piezas funcionaron únicamente como un soporte publicitario temporal. La acción generó una reacción inmediata en las redes sociales y cumplió el objetivo de despertar la curiosidad de los espectadores sobre la orientación de la letra.

Compromiso hasta 2029

El acuerdo del FC Barcelona con CUPRA arrancó el año 2019. Ambas instituciones renovaron su acuerdo de patrocinio en 2024, extendiendo su relación hasta el año 2029 como socio oficial de automoción y movilidad. La marca mantiene una presencia constante en los activos del club y su logotipo aparece habitualmente en la manga derecha de la camiseta durante las giras y los partidos amistosos internacionales.

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El lanzamiento del nuevo modelo eléctrico contó con una agenda intensa de eventos en la capital catalana, incluyendo un concierto de Nathy Peluso en la Plaza Catalunya y actividades en la Casa CUPRA Raval. La presencia de la 'R' girada en el Spotify Camp Nou culminó una semana de promoción.