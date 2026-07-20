El motivo por el que Pedri lanza un penalti a su padre tras cada título: una tradición llena de significado

La victoria de la selección española ante Argentina desató la locura sobre el césped. Cuando el colegiado del encuentro, Slavko Vinčić, indicó el final del partido, los jugadores fueron corriendo al centro del campo para celebrar conjuntamente el título. El Mundial no se gana todos los días, y los jugadores lo saben. Estallaron de alegría, se abrazaron, saltaron y solo se veían caras de felicidad, aunque algunas también de emoción.

El único tanto, obra de Ferran Torres, le sirvió a la selección para colocarse la segunda estrella en la camiseta. Fue un momento histórico y cuando el arbitró decretó el final del partido, la emoción se apoderó de los jugadores.

Lamine entre lágrimas, Rodri repartiendo abrazos y Luis de la Fuente sin separarse con su cuerpo técnico. La alegría fue máxima y tras levantar el trofeo de la Copa del Mundo, las familias de los jugadores bajaron al césped para celebrar la victoria.

El mítico penalti de Pedri

Tras las celebraciones, hubo un jugador que se apartó: ese fue Pedri. El centrocampista buscó a su padre, Fernando González, para lanzarle un penalti. "La para seguro, siempre", decía Pedri, que chutó el penalti a su izquierda y a lo panenka. Fernando paró el penalti.

La historia detrás de este ritual tiene un profundo significado. Fernando soñó con ser portero y estuvo muy cerca de dar el salto al fútbol semiprofesional, pero las circunstancias familiares le obligaron a abandonar ese camino para asumir responsabilidades fuera del deporte. Años después, su hijo ha querido mantener vivo aquel sueño de una forma simbólica, dedicándole ese lanzamiento cada vez que levanta un nuevo título.

Una familia muy unida

El propio Pedri ha reconocido en distintas ocasiones la importancia que su familia ha tenido en su carrera. Su padre fue quien lo acompañó desde pequeño a entrenamientos y partidos, transmitiéndole valores como el esfuerzo, la humildad y la constancia. Ese aprendizaje ha marcado la personalidad del futbolista, que siempre ha destacado por mantener los pies en el suelo pese al éxito que ha tenido. Más que una celebración, es un momento de complicidad que ambos comparten lejos de los focos.

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El arraigo familiar se mantiene muy presente en Tegueste, el municipio tinerfeño donde creció el internacional español. Allí nació la afición azulgrana de los González gracias a la Peña Barcelonista de Tegueste, impulsada por Fernando hace décadas.