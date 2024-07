El motivo del 'no' de Mokio al Barça: "No podía hacerle esto a mi hijo"

El Barça se ha hecho en las últimas horas con la propiedad de Mamadou Mbacke, tras cerrar un acuerdo con Los Ángeles FC por dos millones, la mitad de la opción de compra pactada en el contrato de cesión firmado el pasado verano. A cambio, el club de la MLS se queda con un porcentaje de una futura venta.

La secretaría técnica blaugrana ha agilizado las negociaciones los últimos días debido al buen rendimiento ofrecido por el joven central senegalés con el Barça Atlètic y la posibilidad de que pueda convertirse en un futbolista del primer equipo. Pero también ha sido determinante que se haya escapado la opción de incorporar a Jorthy Mokio, el prometedor central belga de 16 años que esta temporada ha destacado en el Gante.

El Barça parecía tener muy adelantado la contratación de esta joven promesa pese al interés de Ajax, PSV y Milan. De hecho, Mokio llegó a visitar la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mostrando su predilección por vestir de blaugrana. Y el director de fútbol del fútbol base, José Ramón Alexanko, y su adjunto, Toni Hernández, mantuvieron varias reuniones con su entorno.

También el director deportivo del Barça, Deco, mantuvo un encuentro con el padre del futbolista, Thierry Mokio, pero el joven jugador del Gante acabó decantándose por el Ajax, que a finales de junio hizo oficial su fichaje para las próximas tres temporadas.

La negociación con el Barça se estancó por las pretensiones económicas del entorno del fútbolista, que aspiraban a una cifra en concepto de prima de fichaje que el club blaugrana no estaba dispuesto a considerar y más tratándose de un futbolista de 16 años.

El padre de Mokio, sin embargo, explicó, en declaraciones recogidas por 'Het Belang van Limburg' que la decisión de firmar por el Ajax había sido exclusivamente por razones deportivas y de progresión.

Thierry Mokio reconoció que su hijo estuvo muy cerca de firmar por el Barça: "Nos dijeron que iban a hacer como con Lamine Yamal o Cubarsí. Hablamos con Deco, el director deportivo, y nos dijo que entrenaría con el primer equipo".

El progenitor de Mokio, sin embargo, asegura que prefirió la opción del Ajax viendo el caso de Mika Faye: "La presión en el Barça es de otra dimensión. Si no funciona, terminas en Osasuna, por ejemplo, y estás perdido. Me parecía una paso demasiado grande. Es verdad que hubo un momento que teníamos decidido fichar por el Barça, pero luego vemos que quieren vender a un defensa de 19 años en el Oporto. Es demasiado, no podía hacerle eso a mi hijo".