Así motivó Luis Enrique al vestuario del Barça para remontar al PSG en 2017

El 8 de marzo de 2017 quedará por siempre grabado en los corazones de todos los blaugranas y los amantes del fútbol. El Camp Nou acogió la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain después de que los franceses venciesen por 4-0 en la ida disputada en el Parque de los Príncipes. Los catalanes, en una de las remontadas más épicas de la historia de este deporte, le dieron la vuelta al marcador sobre la bocina con un 6-1 para el recuerdo.

"Después del partido de ida estábamos de mal humor, no fue fácil, pero Luis Enrique fue extraordinario. Al día siguiente del partido, teníamos reunión en el vestuario, él llegó, todos estábamos en nuestro lugar, ¡y llegó con una sonrisa! No sabía de dónde la sacaba, acabábamos de perder 4‑0. Llegó y nos dijo: "Bueno, chicos, sí, hemos perdido. Podemos tener un 1% de posibilidades de pasar, pero yo creo en ello y, sinceramente, pienso que podemos hacerlo", recordó Lucas Digne, uno de los integrantes de aquel vestuario en una entrevista concedida a 'Téléfoot'.

El técnico asturiano, en su discurso, interpeló a Leo Messi y a Andrés Iniesta. "Después hizo una pregunta: "Leo, ¿alguna vez has marcado 5 goles en un partido, no?" Messi respondió: «Sí, sí». "Andrés, ¿alguna vez has marcado 4 goles en un partido?" «Sí, sí» ¡Pues está bien! Vamos a hacerlo", explicó el defensa francés en la citada entrevista.

"Después preparamos la semana normalmente. Sin problema, pero se sentía que estaba pasando algo, había un ambiente diferente al de cualquier otra semana. Y en verdad, ese 1% de posibilidades, lo repitió antes del partido. Dijo: «No tendremos 50.000 ocasiones, no importa la fisonomía del partido, tendremos esa oportunidad durante el partido de poder darle la vuelta al marcador y cambiar la tendencia.» Y al final, ¡eso es lo que pasó!", concluyó el actual futbolista del Aston Villa.