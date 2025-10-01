El motivo por el que Lamine Yamal llegó a Montjuïc con una estrella en la cara

Lamine Yamal lo tiene claro: esta temporada quiere ganar a toda costa el Balón de Oro. Y sabe que todo pasa por realizar una gran temporada con el FC Barcelona, especialmente en la Champions League. Desde la cruel derrota en el Giuseppe Maezza, el '10' culé tiene entre ceja y ceja ganar el título, algo que el club azulgrana no consigue desde 2015.

El de Rocafonda no se esconde en las grandes noches, a pesar de tener 18 años. Hoy tiene una nueva oportunidad de demostrarlo a todos aquellos que no lo consideran el mejor jugador del mundo en la actualidad.

Antes del duelo entre el Barça y el Paris Saint-Germain, el '10' culé dejó a todo el mundo boquiabierto tras aparecer en Montjuïc con una estrella en la cara. Desde las redes sociales, compartieron la imagen de la llegada del futbolista, con un simple comentario: "Estrella".

La reacción de los usuarios no tardaron en llegar. Un seguidor culé no tiene dudas: "Hoy golito y asistencia para el mejor jugador del mundo". Otro comenta: "Estrellas". No obstante, uno se cuestiona el motivo por el que lleva una estrella en la cara y es fácil de entender.

El motivo por el que llegó con una estrella en la cara

Llevar parches en la cara es una tendencia en auge y el de Rocafonda no se ha querido quedar atrás. Mucha gente decide poner parches en los granos para proteger la piel, absorber suciedad y grasa, acelerar la curación y prevenir que se toquen o manipulen las espinillas.

La principal función que tiene estos parches es crear un ambiente húmedo y limpio que favorece la cicatrización, mientras que algunos también contienen ingredientes activos como el ácido salicílico para desinflamar.