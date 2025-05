El motivo por el que Lamine no se hizo la foto de renovación

No hubo foto oficial de Lamine Yamal firmando su nuevo contrato, hasta el 30 de junio de 2031. El detalle, por poco habitual, extrañó a los medios de comunicación que lo cubrieron en directo y a los que lo siguieron a distancia.

Tratándose de un contrato tan relevante para el Barça -y para el fútbol español e internacional-, de uno de los mejores jugadores del mundo y potencial ganador del Balón de Oro, quedó en el aire la duda. ¿Por qué no hay imágenes oficiales de la firma?

La duda se resolvió poco después: según pudo saber SPORT, el motivo es estrictamente familiar: Lamine, una persona muy vinculada a su familia, insistió mucho en hacerse una de las fotos más importantes de su vida junto a las personas más importantes de su familia. Entre ellas, su abuela Fátima, la madre de su padre.

Pero Fátima no pudo acompañarle en las oficinas del Camp Nou: por ese motivo, Lamine pidió no firmar su contrato, hasta que su abuela pueda acompañarle. Insistió mucho el '19' del Barça en que sin su abuela, prefería no posar para esa foto, firmando su nuevo contrato. Insistió, sobre todo, en que el vínculo que le une a su abuela, una de las personas más importantes de su vida, es tan fuerte que no quería dar ese paso sin que ella estuviera presente.

Estaba su padre y estaban sus amigos: en la víspera había estado su agente, Jorge Mendes. Pero Lamine prefirió esperar a su abuela: un detalle que revela la importancia que el jugador concede a su familia más cercana.

Lamine y su agente ya han pactado todos los detalles del contrato: el jugador será azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. El acuerdo es total por ambas partes, al punto de que el Barça lo hizo oficial a media tarde. Con un mensaje escueto, eso sí: 'el futur és ara', 'el futuro es ahora'.

13 de julio, próxima escala

La imagen que los barcelonistas esperaban tardará unos días más en llegar: será probablemente el 13 de julio, en un acto que el Barça ya prepara con mimo. Será entonces cuando Lamine pueda posar acompañado de toda su familia, muy cerca de su abuela Fátima, y probablemente con su nuevo dorsal, el '10' que Ansu Fati dejará libre.

Para el recuerdo quedará que el 27 de mayo, cuando el club anunció uno de los contratos más ilusionantes de su historia reciente, no hubo foto oficial. Y no la hubo porque Lamine no quiso posar si su abuela no estaba con él.