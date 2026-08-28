El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal

Julián Álvarez agota sus opciones de salir del Atlético de Madrid este verano. El argentino no se ejercitó por tercer día consecutivo y mantiene su esperanza de jugar en el FC Barcelona esta temporada. El Arsenal, mientras tanto, aguarda en un segundo plano por si el futbolista cambia de opinión en los cinco días que restan de mercado.

El club rojiblanco reiteró que su estrella no saldrá rumbo a la capital catalana durante este verano, después de que Joan Laporta expresara públicamente que el Barça lo intentaría hasta el final del mercado. "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça", apuntaron dirigentes del Atlético a 'Marca'.

Este jueves, además, el Consejo de Administración del conjunto madrileño lanzó un comunicado en el que respaldaba la decisión de no vender al argentino al FC Barcelona. Por otro lado, Miguel Ángel Gil Marín, tras el sorteo de la Champions, criticó duramente el comportamiento adquirido por el cuadro azulgrana en el 'caso Julián'.

Julián Álvarez suma dos sesiones ausentes por una indisposición / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

El Atlético, aun así, no descarta su venta a un equipo extranjero por 150 millones de euros, pues la situación es insostenible, como se demostró el pasado domingo en el duelo contra el Villarreal. La afición recibió a su estrella con una sonora pitada y Julián se marchó solo a los vestuarios, mientras sus compañeros agradecían el apoyo a sus seguidores.

En medio del conflicto aparece el Arsenal, reciente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions. A la 'Araña' le atrae el proyecto deportivo 'gunner', pero hay un motivo extradeportivo que le echa para atrás: el visado para que su familia pueda vivir en el Reino Unido.

En España, el campeón del mundo reside junto con sus familiares, incluidos sus hermanos. Sin embargo, en tierras británicas solo podría convivir con su mujer por culpa de las estrictas leyes de inmigración adoptadas tras el Brexit, tal como ha explicado en sus redes sociales la periodista Verónica Brunatti, cercana al jugador. "El permiso de residencia de algunos familiares, como sus padres, vencía después de unos dos años, por lo que tenían que abandonar Inglaterra o gestionar otra vía migratoria", explicó la comunicadora.

El permiso de dos años, además, quedó caducado tras la etapa de Julián en el Manchester City. Casualmente, el futbolista de 26 años disputó dos temporadas en el club mancuniano y fichó por el Atlético justo el verano en que expiró la licencia.

La mujer de Julián, en cambio, sí que podría residir con él en Londres, en caso de que decida firmar por el Arsenal en el tramo final del mercado. "La esposa de Julián puede ser reconocida como 'dependant partner' de un trabajador con visa de trabajo. Esa categoría permite que la pareja viva legalmente en Reino Unido", desveló Brunatti.

En Inglaterra, sin embargo, apuntan que el Arsenal está seguro de que podría obtener una visa para la familia de Julián si acepta la propuesta. Los 'Gunners' todavía no han trasladado una oferta en firme al club madrileño, aunque confían en que podrían alcanzar un acuerdo antes del 1 de septiembre, día que finaliza el mercado.