El motivo del enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano

Lamine Yamal sorprendió a todos con una imagen muy curiosa al final del partido de Liga ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas consiguieron un agónico triunfo en los últimos suspiros con un tanto de Lewandowski, pero el de Rocafonda no celebró el gol. Además, tras el pitido final se marchó discutiendo con Hansi Flick.

El propio entrenador azulgrana confirmó que el enfado de Lamine era por "cosas de fútbol" y que tras el encuentro ya estaba más tranquilo en el vestuario. Pero este lunes DAZN ha dado a conocer el motivo de los gestos del extremo tras seguirlo con una cámara durante todo el partido.

Hay que poner el punto de mira en los minutos finales. El Atlético seguía aguantando el empate con uno menos en el césped y al Barça se le escapaban dos puntos claves para terminar de sentenciar el título de Liga. En una de esas ocasiones finales, el '10' buscó un recorte que no le salió y la jugada terminó en ocasión clara para el Atleti. Tras esa jugada, Lamine hizo un gesto a la zona de los banquillos.

Pero lo que terminó de hacer explotar a Lamine fue la jugada siguiente. El delantero buscó un tiro con rosca desde el pico del área que se marchó muy desviado. Fue en ese momento cuando José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros del Barça, le hizo un gesto, recriminándole el tiro. Algo que no le gustó nada a Lamine, que le volvió a contestar, señalándole el marcador. El Barça seguía empatando y cada vez quedaban menos minutos para buscar un gol que podía valer una Liga.

Esos dos momentos de tensión por el marcador con De la Fuente enfadaron a un Lamine Yamal que lo intentó hasta el final. No marcó ni asistió sobre el Metropolitano, pero el encuentro del '10' fue de nota muy alta.

Justo tras la 'última riña' entre ambos llegó la jugada del gol de Lewandowski. Cancelo recortó hasta en tres ocasiones a Almada dentro del área, chutó y el rebote le cayó al pecho del polaco para dejar la Liga encarrilada. Mientras todos los azulgranas se fueron a celebrar, Lamine se quedó solo saludando a Cubarsí, sin celebrar el tanto.

"No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está mejor. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo", explicó Flick tras el encuentro en rueda de prensa. Ahora ya sabemos el porqué. No le gustaron los gestos de De la Fuente desde el banquillo y, junto a los nervios del final del partido, terminaron enfadando al crack culé.