El motivo por el que Casadó se cayó del once ante el Celta

Hansi Flick se vio obligado a rectificar el once inicial previsto para medirse al Celta. Una hora y cuarto antes de que arrancara el encuentro en Vigo, el técnico dio a conocer su equipo titular y en él, como viene siendo habitual desde que Pedri se lesionó, Frenkie de Jong y Marc Casadó figuraban en el doble pivote.

Sin embargo, minutos antes de que el balón empezara a rodar, hubo un cambio de última hora en el equipo elegido por el técnico alemán. Casadó fue sustituido por Dani Olmo, que entró por su compañero. Fuentes del primer equipo aseguran que se debe a "problemas físicos", aunque sin especificar exactamente de qué se trata.

Balde, Marc Casadó y Gerard Martín llegan a Balaídos / Valentí ENRICH / Sport

Desde otras fuentes apuntan a que podría tratarse de algún contratiempo que el futbolista haya tenido durante el calentamiento y que le haya obligado a pedir el cambio. Lo cierto es que no debe haber sido cualquier cosa para que Marc se haya visto obligado a parar. Durante el regreso al túnel de vestuarios se le vio animar de forma intensa a sus compañeros.

A la espera de conocer más detalles sobre el estado físico de Casadó, Dani Olmo ocupó su posición en el doble pivote junto a de Jong.