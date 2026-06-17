El motivo por el que el Barça no se precipita en el mercado de fichajes

La planificación deportiva del Barça tiene una hoja de ruta muy definida. En un mercado cada vez más condicionado por las urgencias y la presión mediática, en el club consideran que uno de los grandes aciertos de los últimos tiempos ha sido precisamente evitar la precipitación y apostar por la toma de decisiones consensuada.

La dirección deportiva entiende que cualquier movimiento relevante debe contar con el visto bueno de todas las partes implicadas. Desde Hansi Flick hasta la comisión deportiva, pasando por un Joan Laporta que sigue supervisando y validando las grandes operaciones. Así pues, la filosofía azulgrana es clara y se cree que, antes que actuar deprisa hace falta asegurarse de que existe una convicción compartida sobre cada incorporación.

En una época marcada por la inmediatez, esa forma de proceder no siempre resulta fácil de entender desde fuera. Especialmente en redes sociales, donde cualquier reunión de Deco con representantes o intermediarios suele interpretarse automáticamente como el paso previo a un gran fichaje. En el club, sin embargo, recuerdan que buena parte de estos encuentros forman parte de la actividad habitual de cualquier dirección deportiva. Son reuniones en las que se intercambian impresiones sobre el mercado, se exploran escenarios de futuro o simplemente se establecen contactos que pueden resultar útiles más adelante.

Las redes no ayudan

En este contexto también conviene diferenciar entre el trabajo real de una dirección deportiva y el ruido que inevitablemente genera el mercado. En las últimas semanas han aparecido numerosas informaciones sobre supuestas reuniones y contactos que, sencillamente, nunca llegaron a producirse. El ejemplo más reciente fue una presunta reunión entre Deco y Moussa Sissoko, representante de Bradley Barcola, una información que no se corresponde con la realidad.

Es una dinámica cada vez más habitual. Una publicación en redes sociales lanza una información, otras cuentas se hacen eco de ella sin comprobarla y, en cuestión de horas, se genera una cadena de repeticiones que acaba otorgando apariencia de veracidad a algo que en origen no estaba contrastado. El resultado es que muchos aficionados terminan dando por ciertas situaciones que en realidad nunca han existido.

Algo parecido ocurrió hace apenas unos días cuando este periódico informó de una reunión de la dirección deportiva con un agente de primer nivel. A partir de ahí comenzaron a aparecer nombres de futbolistas y teorías de todo tipo, pese a que ninguna de ellas respondía a la información original.

Seguir creciendo

En el Barça defienden que esta forma de trabajar ha sido una de las claves para explicar el rendimiento de una plantilla que apenas ha necesitado grandes revoluciones para competir al máximo nivel. El equipo ha estado cerca de todo. Cayó en la Copa del Rey y en la Champions ante el mismo rival por detalles muy concretos, pero la sensación interna es que el proyecto sigue creciendo y que los equipos sólidos se construyen desde la continuidad y la coherencia.

Eso no significa que el Barça renuncie a actuar con rapidez cuando detecta una oportunidad estratégica. El mejor ejemplo es Anthony Gordon. Su incorporación se cerró con una discreción absoluta y en muy poco tiempo, adelantándose a otros clubes que también seguían al extremo inglés. En aquel caso existía una coincidencia total entre todas las partes y eso permitió acelerar una operación que el club consideraba prioritaria tanto por presente como por proyección.

La diferencia está en que no todos los nombres generan ese mismo nivel de consenso. El caso de Alessandro Bastoni sirve para ilustrarlo. Las conversaciones avanzaron durante meses y las condiciones personales estaban bien encaminadas, pero en el Barça entienden que ninguna negociación debe completarse si el entrenador no considera al futbolista una pieza necesaria para su proyecto. La planificación no gira alrededor de una sola opinión, sino de una decisión compartida.

Ejemplos recienten ilustran la idea

La misma lógica explica situaciones como las de Bernardo Silva o Marc Cucurella. El portugués siempre fue un jugador apreciado por su talento, pero nunca una prioridad absoluta. Con el lateral catalán, además, las limitaciones de la plantilla y la necesidad de generar espacio antes de incorporar efectivos hacían inviable cualquier movimiento inmediato.

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Por eso, más allá de nombres concretos, en el Barça insisten en que el método es tan importante como el resultado. La prioridad es mantener una línea de trabajo estable, evitar decisiones impulsivas y construir una plantilla desde el acuerdo. Puede que el mercado invite a correr, pero en el Camp Nou creen que las mejores decisiones suelen llegar cuando todos empujan en la misma dirección. Y cuando ese consenso existe, la operación se ejecuta. Cuando no existe, el club prefiere esperar. Porque entienden que, a largo plazo, equivocarse por actuar demasiado rápido suele ser mucho más costoso que tomarse unas semanas más para decidir.