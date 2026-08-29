El motivo por el que el Barça busca un central zurdo antes del cierre de mercado

Una de las grandes prioridades del Barça en la recta final del mercado pasa por incorporar un central zurdo. No se trata de una necesidad que haya aparecido ahora. Desde el inicio del verano, Hansi Flick y Deco tenían claro que era una de las posiciones que convenía reforzar, junto a la del delantero centro.

La salida de Iñigo Martínez dejó al equipo sin un central zurdo natural capaz de dar un primer pase limpio y facilitar la salida de balón desde atrás. Es un perfil muy buscado en el fútbol actual y que el Barça considera especialmente importante por su manera de jugar.

El club busca un defensa joven, con buena salida, capacidad para jugar en largo y facilidad para romper líneas mediante el pase.

Las prioridades, eso sí, han ido evolucionando. El Barça ha decidido no fichar un delantero simplemente por cubrir la posición y también ha cambiado ligeramente su idea respecto al central. Ya no es imprescindible incorporar un futbolista de mucha experiencia. La apuesta puede pasar por un jugador joven, con margen de crecimiento y preparado para desarrollarse en el club.

Una oportunidad tras la salida de Cortés

En este escenario también aparece Álvaro Cortés. SPORT avanzó en exclusiva su salida después de que el canterano recibiera propuestas interesantes para continuar su carrera lejos del Barça. Su marcha, además, libera espacio y permite al club plantearse la incorporación de otro central.

La dirección deportiva y el departamento de ‘scouting’ llevan días trabajando en esta carpeta. Se han estudiado diferentes posibilidades, pero hay un perfil que ha convencido especialmente y sobre el que el Barça lleva tiempo trabajando. La elección no es casual. Cuando Deco y Joao Amaral ponen el foco en un futbolista joven es porque existe detrás un seguimiento importante y un convencimiento real sobre sus condiciones.

Deco, director deportivo del Barça / FC Barcelona

Un tándem que se ha ganado crédito

Y los precedentes invitan al optimismo. El tándem formado por Deco y Amaral se ha ganado un crédito enorme en la detección de talento joven, especialmente porque las apuestas realizadas hasta ahora han ofrecido un rendimiento prácticamente inmediato. La estrategia pasar por llegar antes que los grandes clubes europeos, detectar al futbolista cuando todavía tiene margen de crecimiento y evitar tener que pagar una cantidad mucho mayor unos años después.

De esta manera, el Barça considera que esta fórmula puede volver a funcionar. El central que gusta reúne prácticamente todas las características que se estaban buscando: joven, zurdo, con una gran salida de balón y capacidad para romper líneas desde atrás. En el club existe un convencimiento importante con el perfil y consideran que puede cubrir la necesidad que existe de encontrar un perfil así.

SPORT ya avanzó que el Barça se movería por un central en este tramo final del mercado. La dirección deportiva tiene muy claro hacia dónde quiere ir y los próximos días serán decisivos. El objetivo está localizado, gusta mucho y la operación está más viva que nunca.