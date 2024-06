El motivo por el que Araujo tuvo que ser sustituido con Uruguay: "Casi me desmayo..."

Ronald Araujo protagonizó el susto de la jornada en el debut de la selección uruguaya en la Copa América 2024. Los 'charrúas' vencieron por 3-1 a Panamá, gracias a los goles de Maximiliano Araujo, Darwin Nuñez y Viña.

El central del FC Barcelona fue titular en el eje de la defensa, formando pareja con Mathias Olivera, además de Nández y Matías Viña en los laterales. Sin embargo, el blaugrana no saltó al terreno de juego en la reanudación y no se vistió de corto en el segundo tiempo.

"Me mareé un poco", indicó el futbolista del Barça en zona mixta ante los medios de comunicación. "Me bajó la presión cuando llegué al vestuario y el doctor me dio un poco de agua, por eso no pude seguir", añadió.

Algunos pensaron que era debido al pisotón en el tobillo que le propinó el panameño Cristian Martínez. "Del golpe bien", matizó Araújo y afirmó que su sustitución fue porque le bajó "la presión" en el vestuario. "Hizo demasiado calor y no me cuide muy bien con la hidratación; casi me desmayo", concluyó.

Uruguay es líder del grupo C con tres puntos, los mismos que Estados Unidos. Panamá y Bolivia, por el momento, no han estrenado su casillero. La selección del azulgrana Araujo se medirá a este último país en la madrugada del jueves al viernes, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.