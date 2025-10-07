Así motivó Almeyda al Sevilla contra el Barça: "Ustedes los pueden romper"

Mientras arranca un nuevo parón de selecciones, todavía colean los ecos de la última jornada de LaLiga en la que el Barça sufrió ante el Sevilla su peor derrota de la era de Hansi Flick, con el técnico del conjunto andaluz Matías Almeyda eregido en uno de los 'héroes' sevillistas.

El Barça se vio superado en el Sánchez Pizjuán por la energía y la contundencia de un Sevilla que afrontó el partido contra los azulgranas como un reto único. El video que se filtró sobre la arenga previa al choque ofrecida por Almeyda a sus jugadores pudo ayudar en parte a que sus futbolistas salieran a jugar el encuentro como aviones, o al menos esa es la sensación que queda después de ver cómo transcurrió el enceuntro y a tenor de las declaraciones de los propios futbolistas azulgrana, que reconocierron que les faltó intensidad, en palabras de Pedri.

"No tuvimos intensidad y hay que mejorar muchas cosas", dijo en centrocampista internacional del Barça, un discurso que secundaron sus compañeros como Cubarsí. Este es el video que se hizo viral y que ahonda en el disgusto de los azulgranas, visto cómo transcurrieron los hechos. 'El Chiringuito TV' reprodujo una parte de esa charla:

El técnico argentino puso en evidencia a sus jugadores que eran unos "elegidos" para romper una racha negativa de diez años. Su deseo era "romper" esa racha con corazón y energía, y es cierto que en esta ocasión aportaron esos ingredientes a una tarde inspirada futbolísticamente, por más que desde el Barça se acordaran de algunas decisiones arbitrales.