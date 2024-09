La motivación de Ansu Fati: objetivo Girona

El regreso de Ansu Fati está cada vez más cerca. Esta semana el extremo izquierdo del FC Barcelona regresó a los entrenamientos, aunque con un plan específico que le preparó Hansi Flick para ir recuperando sensaciones. Ya toca balón, pese a que todavía no se ejercita con sus compañeros. Trabajo específico al margen por ahora, por lo que aún deberemos esperar un par de semanas más para verle estrenarse con Flick compitiendo. El delantero arrastra desde el 24 de julio una lesión en la planta del pie derecho, de la que se está recuperando con un tratamiento conservador y este viernes, ha publicado una 'story' en sus redes sociales realizando movimientos con más intensidad.

Ansu Fati sigue ejercitándose en solitario tras su lesión en la planta del pie derecho / @ansufati

Sin prisa y con paciencia

Ansu Fati está mejorando en cuanto a sensaciones y sigue en plena evolución. El propio futbolista lo sabe: está en su fase final de su calvario de lesiones y pronto volverá a disputar un partido oficial con el Barça. Ansu se marchó cedido la temporada pasada a la Premier League, al Brighton, y tras la decisión en verano de no volver a salir del club, está cerca de volver a vestir la camiseta azulgrana.

A Flick le gusta mucho Ansu Fati. Había empezado la pretemporada con muy buen tono físico y moralmente reforzado tras su cesión, pero la lesión en le pie frenó su progresión. El técnico, no obstante, siguió el curso pasado al futbolista y ha analizado toda su trayectoria y su trabajo estos días. Ansu se puso de inmediato a trabajar con preparadores y fisioterapeutas para volver cuanto antes y poder demostrar a Flick que no estaba equivocado. El jugador de origen guineano no quiso ni oír hablar de una salida. Ya había advertido que el objetivo único que se marcaba era triunfar en el Barça y convencer y convencerse a sí mismo de que puede recuperar el nivel de 2-3 años atrás.

Ansu Fati durante un entrenamiento con el Barça / FCB

En los próximos días, si sigue su buena evolución, el canterano culé se sumará, de forma progresiva, a las sesiones con el grupo. De hecho, la previsiones de Hansi Flick son que tanto Fati como Frenkie de Jong puedan entrar en el equipo tras este parón de selecciones. Pero el preparador tampoco correrá riesgos aunque tenerlos contra el Girona en Montilvi sería el objetivo.

'Cuatro' años de espera

En un momento en el que seguía dando pasos hacia su mejor versión, aquella que tanto ilusionó al Camp Nou, un nuevo contratiempo muscular lo frenó en 2020. Tras firmar 8 goles y 1 asistencia en su primera temporada como profesional, números muy positivos para un canternao, Ansu se rompió el menisco interno de la rodilla izquierda el 7 de noviembre de 2020 ante el Betis, una lesión por la que tuvo que ser operado cuatro veces y estuvo casi un año sin jugar.

El delantero regresó el 26 de septiembre de 2021 contra el Levante y lo hizo con gol, pero dos meses después se rompió el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta. Ansu fue acarreando lesiones durante las siguientes temporadas, pese a que tuvo alguna continuidad como en 2022, que saldó con 10 goles y 4 asistencias. Pero cuando parecía que volvía a tener oportunidades, terminó saliendo cedido en 2023.

El historial médico de Ansu Fati

27/09/2019 – Problemas en la rodilla – 8 días de baja

05/12/2019 – Molestias en el tendón rotuliano – 4 días de baja (un partido)

19/12/2019 – Traumatismo – 10 días de baja (un partido)

11/09/2020 – Problemas en la cadera – 7 días de baja

08/11/2020 – Rotura del menisco interno de la rodilla – 305 días de baja (64 partidos)

10/09/2021 – Sobrecarga muscular – 14 días de baja (tres partidos)

27/10/2021 – Problemas en la rodilla – 5 días de baja (dos partidos)

07/11/2021 – Lesión muscular en el bíceps femoral – 65 días de baja (13 partidos)

21/01/2022 – Lesión muscular en el bíceps femoral – 66 días de baja (13 partidos)

29/03/2022 – Sobrecarga muscular – 31 días de baja (siete partidos)

24/02/2023 – Molestias en la rodilla – 6 días de baja (dos partidos

26/11/2023 – Problema en el tendón de la corva

4 años después, Ansu Fati podría volver a estar al 100% recuperado con el Barça, superando cualquier lesión y sin molestias físicas. Su regreso será un gran aliciente para la afición azulgrana, que querrá ver a Ansu en su mejor versión y disfrutando sobre el césped de Montjuic.