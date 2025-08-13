Morey, sobre el Barça: “Es uno de los rivales más incómodos contra los que he jugado”

Mateu Morey afronta su segunda temporada en el Mallorca con la determinación de que sea la de su consagración. El lateral, que creció en La Masia y que ganó la Youth League con el Juvenil del Barça y que el curso pasado vivió un año de adaptación, llega al arranque de Liga con la confianza por las nubes. “Eso ya es pasado, me ha hecho más fuerte, tanto como jugador como persona. Este año se está viendo a un Mate diferente, me siento más yo”, explicó en una entrevista a Jijantes.

La posible salida de Pablo Maffeo -apartado del grupo por Arrasate- y los rumores sobre una posible llegada del azulgrana Héctor Fort no le desvían de su objetivo. “Independientemente de si está Pablo u otro, habrá que competir. Estoy centrado en mí y en demostrar mi mejor versión, y si demuestro lo que puedo ser, puedo ser titular”.

En este nuevo Mallorca también tendrá protagonismo un recién llegado culé: Pablo Torre. Morey no escatima elogios hacia el centrocampista. “Cuando viene un jugador de esas características es porque tiene algo especial. Es una pieza clave, nos dará mucho, algo que nos faltaba. Asociándose con Sergi [Darder], creo que nos van a dar mucho en el centro del campo”. Y destaca un detalle técnico: “Me quedo de él con el primer control, el cómo está preparado para la próxima acción”.

Un reto difícil

El debut liguero será este fin de semana en Son Moix ante el Barça, un reto mayúsculo para arrancar el curso. “Será un partido difícil, seguro, pero jugando en casa y siendo el primer partido queremos dar una buena imagen y brindarle a la afición un buen resultado que nos dé fuerzas para empezar”, señaló. Sobre el conjunto azulgrana, añadió: “Son equipos que ojalá no tuvieras que enfrentarte, porque te van a exigir muchísimo, pero si somos capaces de hacer nuestro partido y sacar algo positivo, sales reforzado”.

Morey asegura que en el vestuario no han hablado sobre las inscripciones pendientes del Barça, como Joan García o Marcus Rashford. “Nos hemos centrado en nosotros y en estar lo más preparados posible. Juegue quien juegue, son todos muy buenos y nos lo van a poner difícil”.

Preparado para defender a Raphinha

El lateral recuerda lo complicado que fue enfrentarse al Barça la pasada temporada: “Es uno de los rivales más incómodos contra los que me he enfrentado. Tienen una circulación muy rápida de balón y cuando pierden solo ves camisetas azulgranas corriendo hacia ti. Es muy difícil poder conectar con un compañero y tener una posesión larga”. En su banda podría tener que medirse a Raphinha, aunque Lamine Yamal actuará por el otro costado. “Todos los jugadores son muy buenos y toque el que toque vamos a tener que sacar nuestra mejor versión”, apuntó.

De su etapa en La Masia mantiene el contacto con varios compañeros de generación: “Con Jandro, con Sergio Gómez, con Miranda, Abel… teníamos una buena relación de amistad. Desde que estábamos juntos se veía que nuestra generación apuntaba maneras y hemos podido cumplir nuestro sueño”.

En cuanto a los objetivos para esta temporada, Morey es claro: “El año pasado nos costó la segunda vuelta. En la primera tuvimos ese pelín de suerte que nos ayudó, en la segunda bajamos el nivel y nos costó más. Tenemos que quedarnos con lo bueno que hicimos”