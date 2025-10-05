“Mordiste el anzuelo”: la rabia de Araujo tras el polémico penalti en Sevilla

Las cámaras de Movistar Plus+ captaron la rabia de Ronald Araujo al final de la primera parte del Sevilla-Barça, un tramo marcado por la polémica arbitral. El defensa azulgrana no pudo contener la frustración después de que Muñiz Ruiz pitara penalti por un forcejeo con Isaac Romero, una acción revisada por el VAR y ratificada por el propio colegiado tras consultar el monitor a pie de campo, pero muy polémica.

Mientras el árbitro analizaba la jugada, Araujo se dirigió a él visiblemente indignado: “Es increíble lo que estás haciendo, increíble.” Acto seguido, trasladó su enfado al cuarto árbitro con otra frase que captaron los micrófonos: “Te lo tragaste, lo creíste, mordiste el anzuelo” Desde la banda, Hansi Flick intentó calmar a su jugador para evitar males mayores.

El penalti se mantuvo y Alexis Sánchez no perdonó desde los once metros para poner el 1-0. Pocos minutos después llegaría el segundo gol del Sevilla, también discutido por los jugadores del Barça, que reclamaron una falta previa sobre Jules Koundé en el inicio de la acción.

Araujo, que se marchó al descanso visiblemente abatido —las cámaras le captaron diciendo “¡Siempre contra nosotros! ¡Siempre contra nosotros!”—, reflejó el sentimiento general de un equipo convencido de haber sido perjudicado por las decisiones arbitrales en el Sánchez Pizjuán, a pesar de haber mostrado una versión muy lejos de la mejor