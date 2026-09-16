Moratti, ex presidente del Inter: "Hice una locura por Messi, pero ni siquiera abrió la carta para conocer la oferta"

Leo Messi siempre fue un sueño para Massimo Moratti, el expresidente del Inter. Un sueño imposible por la fidelidad del argentino hacia los colores azulgranas. Sin embargo, Moratti lo intentó de todas las maneras, como revela en unas declaraciones recogidas por la cuenta 'Motivaciones Fútbol".

Moratti reconoce que "hice una locura en 2012". ¿En qué consistía esta idea arriesgada del que fuera presidente del Inter? Con el paso de los años, Moratti ha desvelado que "le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros. En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar. Pero Messi ni siquiera abrió la carta ni llegó a conocer la oferta. La rechazó sin saber los detalles y se consideraba a sí mismo un jugador que no será vendido a ningún equipo en toda su carrera".

Massimo Moratti, expresidente del Inter de Milán / ETTORE FERRARI / EFE

El exdirigente consiguió contactar con Messi personalmente y le dijo: "Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona". Esas fueron sus simples palabras. Él quiere quedarse en Barcelona. Yo sabía cómo era la situación, pero intenté tal vez tentarlo con dinero, y no funcionó."

No quería moverse de Barcelona

Leo Messi no se veía en otro club que no fuera el Barça hasta que tuvo que emigrar contra su voluntad al PSG por los problemas económicos del Barça y, posteriormente, seguir brillando en el Inter de Miami. Messi continúa a gran nivel en la MLS en un equipo con el que consiguió el título de campeón.

Messi quería ser un futbolista de un solo club. Las lágrimas en su despedida evidenciaron la tristeza que sentía por tener que abandonar el club de su vida. Todavía no ha podido despedirse del público del Spotify Camp Nou como se merece el mejor futbolista de todos los tiempos.

Messi siempre quiso continuar en el FC Barcelona / Marc Gonzalez Aloma / Europa Press

Leo, con 39 años, anunció recientemente su retirada de la selección argentina con la que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022 y llegó a la final de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Su rendimiento fue extraordinario frente a los mejores combinados del mundo y opta a conseguir su noveno Balón de Oro.

El Inter se quedó con las ganas de hacerse con sus servicios en una época en la que el Barça aún estaba en la cresta de la ola. El conjunto barcelonista era habitual en las últimas rondas de la Champions League y conquistó su último título en 2015 con Luis Enrique y la inolvidable MSN, formado por Messi, Suárez y Neymar.

La pandemia por el Covid-19 marcó el declive de un club que ha vuelto a levantar cabeza con el regreso de Joan Laporta a la presidencia y la llegada de Hansi Flick al banquillo con un Lamine Yamal llamado a ser el heredero, si es que es posible, de Leo Messi.