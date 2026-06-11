Morata desvela cómo estuvo a un paso de fichar por el Barça: "Xavi me llamó y era una oportunidad increíble"

Álvaro Morata repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera en 'El Camino de Mario'. El delantero habló de las decisiones que marcaron su trayectoria, de los equipos en los que le habría gustado jugar y también de una operación que estuvo muy cerca de cambiar el rumbo de su carrera.

El madrileño sorprendió al desvelar que tuvo la posibilidad de fichar por el Barcelona durante su etapa en la Juventus. "Sí, estuve cerca. Lo que me hubiera faltado, fichar por el Barça".

Morata situó aquel episodio en una etapa en la que no terminaba de sentirse plenamente cómodo en el conjunto italiano: "Yo estaba en la Juve y habíamos empezado la temporada medio medio. También vengo de un año que meto 20 y pico goles con Pirlo y vuelve Allegri otra vez y yo con Allegri siempre había jugado muy bien, pero había jugado casi en la izquierda".

El delantero admitió que en aquel momento tuvo la sensación de que el club buscaba un perfil distinto para liderar el ataque: "Sentí como que yo era la culpa de que hacía falta que un número nueve metiera muchos más goles". Poco después llegó Vlahovic, aunque Morata recordó que ambos se entendieron muy bien sobre el césped: "Le di un montón de asistencias y nos encontrábamos increíbles jugando juntos".

Fue entonces cuando apareció el interés del Barça. Según explicó, fue Xavi Hernández quien se puso en contacto con él para transmitirle que encajaba en la idea de juego que quería implantar en el equipo azulgrana: "Xavi me llamó, me dijo que en ese momento él veía que yo podía ayudar al equipo, que para la manera en la que él presionaba y todas estas cosas le hubiera podido venir bien".

La propuesta llevó al delantero a mantener una conversación con Allegri: "Fui a hablar con el míster y le dije que me entendiera, que ellos como club habían interpretado que hacía falta otro delantero y que no era una cuestión de celos ni nada, que yo estaba muy contento, pero que jugar en el Barça era una oportunidad también increíble".

Morata también confesó en qué club le hubiera gustado jugar: "Me hubiera flipado jugar en el Bayern, no sé por qué". Además, reconoció que siempre le ha atraído la idea de jugar en el Getafe, aunque cree que tendría dificultades para gestionar la presión que le rodearía.

"Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en ese club, ya que me sigue afectando mucho lo que dice la gente, aunque me he dado cuenta de que no puedo cambiar la persona que soy", explicó.