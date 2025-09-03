Morata descarta dejar la selección: "Hay que venir aunque sea para llevar el material"

Después de su corto paso por el Galatasaray, Álvaro Morata se convirtió en nuevo jugador del Como de Cesc Fàbregas a mediados de agosto. Pese a sus cambios de equipo, lo que no varia es la confianza del seleccionador español, Luis de la Fuente, en él. Tras la derrota en la final de la UEFA Nations League, el capitán del combinado nacional insinuó que se planteaba dejar la selección, pero ahora parece haber cambiado de idea.

En la rueda de prensa previa al primer partido de la clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria, el jugador madrileño dejó claro su buen estado de ánimo y su compromiso con España: "A nivel personal estoy muy bien, feliz de estar aquí. Aquí hay que venir aunque sea para llevar el material", afirmó.

En este sentido, también explicó el instante en el que llegó a dudar de su continuidad: "He pasado por una situación que te hace pensar las cosas, pero al final es por el momento de hundimiento", dijo refiriéndose a la derrota en el torneo europeo. Sin embargo, Morata parece haber hecho un 'reset': "Es maravilloso estar en la selección. A lo mejor piensas algo y cuando llegas a casa y tu mujer te dice: 'Qué estás diciendo si es lo mejor que te ha pasado en la vida'. Yo estaré a muerte en el campo, la grada o el banquillo. Yo quiero representar lo mejor posible a mi país", sentenció el exjugador de Atlético o Real Madrid.

Al respecto de su poco protagonismo en los últimos compromisos con la selección, Morata se mostró comprensivo con las decisiones de Luis de la Fuente: "Lo mejor que tenemos es que somos un gran equipo. He visto aquí grandes jugadores que les ha tocado no jugar como Silva o Cesc y nunca he visto una mala cara. He tenido esos ejemplos y para mí estar aquí es una suerte. No voy a llevar eso de mala manera, hay que ser consciente de la gran cantidad de jugadores que hay en España", aseguró.

La posición del '9'

Sobre las alternativas en su posición y las opciones de futuro de la selección, Morata puso en valor el nivel de los jugadores jóvenes que vienen: "Hay entre cinco y seis jugadores que pueden jugar ahí. En mi posición hay muchísima competencia y yo lo intentaré hacer lo mejor posible. Está Samu o Gonzalo que vino el otro día. Hay que tener tranquilidad y tenemos que estar contentos porque España tiene un gran futuro".

En esta línea, destacó el gran nivel de Dani Olmo jugando en la posición, aunque no mencionó a Ferran Torres, que viene siendo titular en el Barça: "Recuerdo cuando jugó Dani Olmo de falso nueve en la Eurocopa y fue el mejor del partido. Tenemos muchas soluciones diferentes y eso hace que seamos más dificiles de enfrentar. Ojalá que podamos seguir al nivel al que estamos y que mañana podamos ganar".