Morad: "No conozco a ningún futbolista más espabilado que Lamine Yamal"

Morad, uno de los artistas más escuchados por los jóvenes en la última década, siempre se ha mostrado a favor de las personas excluidas por sus orígenes y ha buscado defender a las personas de 'barrio', valores que muchos podrían llegar a identificar también con la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El cantante marroquí se crió en el barrio de la Florida, mientras que la estrella azulgrana creció en Rocafonda. Como si la vida hubiera tratado de unirles en sus momentos más álgidos, comparten una amistad de la que habló para la revista 'ICON' el creador de temas como 'MDLR', 'Pelele' y 'Lamine Yamal', pues el artista también dedicó una canción al '10' culer.

Rocafonda rinde homenaje a Lamine Yamal y su nuevo dorsal 10 / Redes

"Vengo de la calle, por eso todo lo soñaba"

La canción con el nombre del actual Balón de Plata y doble ganador del Trofeo Kopa tiene versos como "Yo no lo pensaba, tampoco imaginaba, vengo de la calle por eso todo lo soñaba", en los que destaca la infancia del campeón de Europa con España, sobre los orígenes del futbolista añade que "Mamá es de África, papá es de África, vengo de la calle, pero voy para la cima".

Más allá de haberle dedicado una canción con su propio nombre, Morad explica para la revista 'ICON' que "es buena persona, humilde" y que por eso le tiene "mucho cariño". Sobre el carácter de Lamine también se moja el artista: "No conozco ningún futbolista de su edad tan espabilado como él", le elogia su fan y amigo.

De Jong, Pedri, Lamine Yamal y Eric Garcia durante el clásico contra el Real Madrid / Valentí Enrich

Comparando su situación de inicio con la de Lamine Yamal, pone el foco en las ventajas que te da salir 'de la calle'. "Cuando vienes de la calle sueñas las cosas, porque te parecen imposibles. Lamine, como yo, viene de un barrio con sus más y sus menos. A mí me enorgullece que él haya dado a conocer Mataró. Es un ejemplo", expone sobre el astro hispano-marroquí.

Su propio equipo para formar a los 'Lamines del futuro'

El cantante patrocina junto con Adidas el equipo de la Florida, pues considera "importantísimo que los chavales hagan deporte y estudien". Además, sueña con que los nuevos Lamine o Hakimi, de quien también es amigo "salgan de su equipo y poder verlos triunfar", ya que considera "un sueño cumplido ser parte de ello y vivirlo para el barrio". "Nos perdemos a grandes futbolistas por la falta de oportunidades, también en muchas otras profesiones porque no hay dinero para estudiar", concluye.