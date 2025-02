Monumental rajada de Del Nido contra Barça y Real Madrid

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, ha atendido a los micrófonos de DAZN antes del encuentro de su equipo ante el Barça. Cuestionado por el 'caso Negreira' y por el comunicado emitido por el Real Madrid contra los árbitros, se despachó a gusto.

"¿Nuestra postura sobre el 'caso Negreira? No han dado una explicación lógica, nuestra postura sí es lógica y no la vamos a modificar", comentó sobre el tema. De hecho, también dijo que, mientras no haya explicación, no volverán a sentarse en el palco del estadio blaugrana, aunque no tiene ningún problema para que Joan Laporta esté en el palco del Sánchez Pizjuán. Por cierto, el presidente blaugrana declinó realizar declaraciones.

Florentino Pérez sigue generando polémicas en su gestion al frente del Real Madrid / VICTOR LERENA

Fue cuando respondió sobre el comunicado del Real Madrid cuando más contundente fue: "Hay que diferenciar dos cosas. Lo del comunicado es intolerable, inaceptable, porque pone en tela de juicio la competición y la honradez de los árbitros, hay que denunciar esto. Pero no nos llama la atención porque el Real Madrid lleva con 'Real Madrid TV' intentado denstruir el fútbol español. Y no podemos tolerar que nos destruyan. Por nuestra parte, apoyo incondicional a los árbitros. No toleramos que se dude de su honorabilidad. Quieren presionarlos para que no piten con normalidad". Y ahí metió al Barça: "La postura suya es la de recoger las migajas que le caen del Real Madrid. No entiendo que no se haya manifestado por el comunicado".