¡Montjuïc vuelve a lucir césped!

El Barça ha organizado este martes por la mañana una visita al Spotify Camp Nou junto a los medios de comunicación con el objetivo de mostrar la zona interior del estadio, que presenta una imagen muy acabada y, en apariencia, preparado para empezar a jugar de manera inmediata.

Imágenes exclusivas: empieza la colocación del césped en Montjuïc / SPORT

El problema, según explicaba la vicepresidenta institucional y portavoz de la junta directiva, Elena Fort, es que el ayuntamiento debe tramitar todos los permisos necesarios para ello. Mientras eso no ocurre, la alternativa vuelve a ser el Estadi Olímpic Lluís Companys.

SPORT ha tenido acceso exclusivo a unas imágenes en las que puede observarse cómo se ha iniciado la colocación de césped sobre el terreno de juego de Montjuïc, donde todo apunta a que el Barça recibirá a la Real Sociedad el próximo domingo.

En las fotografías aéreas puede observarse cómo los operarios están trabajando de forma intensa para que el césped esté en plenas condiciones para la sexta jornada de Liga. Las labores de recolocación de la hierba van a buen ritmo.