Montjuïc no perdona a Nico Williams

La tarde de Nico Williams en el césped de Montjuïc empezó mucho antes que Gil Manzano señalara el inicio de partido entre el Barça y el Athletic Club. El jugador navarro, pretendido durante todo el verano por los azulgranas, decidió finalmente quedarse en su casa, en San Mamés, para vivir una temporada más en el club de su vida junto a su hermano en el regreso de los leones a la Europa League.

Su llegada a Barcelona ya había generado mucha expectación. De hecho, hubo más presencia mediática que nunca en las puertas del hotel de Barcelona donde se alojó el Athletic, en el que decenas de periodistas se reunieron para tener la imagen más buscada: el recibimiento de Nico en la Ciudad Condal.

Dos horas antes del partido, Nico Williams saltó al verde donde se encontró con sus compañeros de selección. En unas imágenes que capturó como siempre de forma magistral nuestro compañero Javi Ferrándiz a pie de campo, se vio a un Nico sonriente junto a Gavi, Fermín y Balde, bromeando con ellos y repartiendo abrazos para todos ante la indiferencia de un Montjuïc todavía vacío.

Uriarte calienta el partido

Si hasta el momento la afición del Barça se había encargado de mostrar total cordialidad con la situación de Nico Williams, el presidente del Athletic Club decidió caldear el ambiente a pocos minutos del pitido inicial recordando, según él, la mala actitud del Barça en la 'operación Nico':

"¿El mercado? El caso de Nico es normal que esté en el ojo del huracán, pero hay cosas que no nos han gustado, como faltas de respeto o dando por hecho cosas que no iban a suceder, pero hay que hacerlo con respeto y guardando estilo", espetó.

No obstante, aplaudió las palabras de Flick en la previa sobre su jugador, en las que dejó claro que no hablaba sobre Nico, ya que no era jugador suyo.

Montjuïc dicta sentencia

Llegó la hora de la verdad con la salida de los jugadores al césped del Estadi Olímpic. En el saludo entre los jugadores, se pudo ver como Nico Williams y Lamine Yamal intercambiaban bromas y abrazos como los buenos amigos que han demostrado ser en la Eurocopa con España.

Ya con el balón en juego, el buen rollo quedó a un lado, sobre todo para la afición del Barça, que dejó clara su postura en el culebrón del verano, posicionándose junto a su club y contra el jugador que, pese a no dar claras señales de querer vestir la azulgrana, nunca cerró las puertas y se dejó querer. Cada vez que Nico Williams tocó el balón y encaró el área de Ter Stegen, el jugador del Athletic pudo oír de fondo la 'música' de los silbidos de los culés que ocuparon las butacas de Montjuïc.

Más allá del encuentro mediático, a nivel deportivo, Nico no tuvo su mejor tarde en el Estadi. Kounde, una vez más y como ya hizo con Francia en semifinales de la Euro ante España, anuló al extremo en su primer partido en Barcelona después de los rumores sobre su posible fichaje por el club azulgrana.