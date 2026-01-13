Una montaña rusa: los goles, asistencias e irregularidad de Cancelo en su primera etapa de blaugrana

Dani Alves es el anterior jugador a Cancelo que vivió dos etapas diferentes en el Barça como jugador. Curiosamente el portugués es como Alves mucho más que un lateral derecho. Alves es probablemente el mejor '2' de la historia blaugrana y en su segunda etapa rindió de manera correcta.

Cancelo llegó con optimismo al Barça / FCB

Ambos tienen como nexo de unión a Xavi Hernández. Si el brasileño fue el '2' de la segunda vuelta del primer Barça del egarense, Cancelo fue uno de los jugadores más utilizados en la última campaña de Xavi en el banquillo culé.

Los Joaos

Joao Cancelo llegó de la mano de Joao Félix como una doble cesión de última hora que reflejaba la política de refuerzos imaginativa de Joan Laporta en una situación económica muy delicada.

En el primer tramo del curso, los dos portugueses arrancaron con mucha fuerza y la valoración general de 'los Joaos' era en general muy positiva.

Cancelo llegó al Barça con Joao Félix / FCB

Si Joao Félix fue claramente de más a menos, Joao Cancelo se mantuvo más estable durante toda la temporada con sus luces y sombras. Cancelo es un jugador que mostró en su temporada de blaugrana lo mejor y de su trayectoria. El de Barreiro es un gran talento con una técnica muy difícil de encontrar en un lateral.

Magia en ataque

Hay muy pocos laterales en el mercado con su clase para asociarse, inventarse asistencias y definir ante la portería rival. Además de este punto de magia que le asimilaría a ser un 'perfil Dani Alves' hay que añadir que su polivalencia fue una solución constante para Xavi.

Cancelo se abrazó a Xavi / Dani Barbeito

Si bien su demarcación natural es la de lateral derecho, el luso jugó más partidos (24) como lateral izquierdo que en su perfil original (16 partidos). En dos partidos actuó de extremo y gracias a su versatilidad, su juego brilló por dentro realizando funciones de lateral-volante.

Cancelo compitió con Balde / Javier Ferrándiz

Para añadir aspectos positivos de su primera etapa como blaugrana, Cancelo produjo nueve goles con cuatro dianas y cinco asistencias, unas cifras muy positivas para un lateral. El portugués marcó contra el Celta, Betis, Porto y Nápoles.

Irregularidad defensiva

En contraste con todo ello, el portugués dejó un recuerdo negativo en cuanto a su fiabilidad defensiva. Su perfil de lateral ofensivo y creativo no engaña a nadie pero se esperaban de él menos errores clamorosos que costaron goles en partidos importantes.

Especialmente en la Champions Cancelo no contribuyó especialmente a mostrar una seguridad y firmeza necesaria para competir en la élite.

Dembelé superó a Cancelo / Valentí Enrich

A sus 31 años, Cancelo es como es y difícilmente va a cambiar. Un jugador que vive el fútbol montado en una montaña rusa con acciones técnicas mágicas pero también con despistes defensivos. Un torbellino en ataque que aporta equilibrio con balón pero un jugador alocado y sin solvencia defensiva.

Cancelo, en un partido del Barça / EFE

En su primera etapa de blaugrana fue un termómetro del Barça de Xavi que languidecía con momentos álgidos y muchos otros deprimentes. En un contexto más favorable quizá las segundas partes sí que pueden ser buenas.