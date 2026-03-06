La montaña rusa del Barça en San Mamés: Del adiós al sextete a la última exhibición

Este sábado 7 de marzo (21:00 horas) el FC Barcelona vuelve a pisar el césped de San Mamés. 'La Catedral' nunca es una plaza fácil. Un escenario donde el equipo azulgrana ha vivido absolutamente de todo durante la última década.

El adiós al sueño del sextete (2015/2016)

Era agosto de 2015. El Barça de Luis Enrique venía de ganar el triplete y la Supercopa de Europa tras una prórroga agónica ante el Sevilla, con el sextete entre ceja y ceja.

ATHLETIC DE BILBAO-BARÇA / JOAN MONFORT / Enviados

Sin embargo, San Mamés tenía otros planes. En la ida de la Supercopa de España (14/08/2015), el Athletic le endosó un 4-0 inapelable a un equipo azulgrana fundido físicamente y mermado por las rotaciones. Aritz Aduriz, con un hat-trick, trituró el sueño del pleno de títulos de 'Lucho'. De poco sirvió el 1-1 de la vuelta, que dejaría a aquel equipo con la miel en los labios.

La Copa del Rey: Una pesadilla en formato de eliminatoria

Si hay un torneo donde San Mamés se convierte en un auténtico infierno para el Barça, es la Copa del Rey. De las seis visitas coperas en la última década, los azulgranas han sido derrotados en cuatro ocasiones:

2017/2018, (Octavos, 2-1): Un partido bronco donde el Athletic ahogó durante la primera media hora al Barça; Messi marcó de falta y los culés lograrían remontar en el Camp Nou en la vuelta (3-1) con goles de los integrantes de la famosa MSN.

2019/2020, (Cuartos, 1-0): Un cabezazo de Iñaki Williams en el tiempo de descuento, bajo la lluvia, mandó a casa al equipo de Quique Setién en plena crisis institucional.

FC BARCELONA - ATHLETIC CLUB DE BILBAO. / VALENTI ENRICH / Enviados

2021/2022 y 2023/2024: Las derrotas por 3-2 (AET) en octavos y 4-2 (AET) en cuartos tuvieron guiones opuestos. En 2022, un mermado Barça consiguió mandar a la prórroga el partido con un gol 'in extremis' de Pedri, partido que solucionaría Muniain de penalti tras una mano de Jordi Alba.

Sin embargo, en 2024, la juventud del Barça (con Lamine Yamal como protagonista) chocó contra el físico de los hermanos Williams cuando el partido se fue al tiempo extra.

La única alegría copera en este feudo data de enero de 2016, cuando el Barça asaltó San Mamés con un 1-2 en la ida de cuartos.

LaLiga: El territorio culé

A diferencia de los "cara a cara" a vida o muerte de la Copa, en liga el Barça ha sabido lidiar mejor con estos escenarios.

Resultados cortos como el 0-1 de la primera jornada liguera en la 15/16 o el 0-2 de la 17/18 con goles de Messi y Paulinho, demostraron a un Barça capaz de ponerse el mono de trabajo. Mención especial merece el 0-1 de marzo de 2023, con un gol de Raphinha que fue un salvavidas vital para amarrar la Liga de Xavi Hernández.

ATH Bilbao VS FC Barcelona. / Javi Ferrándiz / SPO

Los empates a cero (18/19 y 23/24) o a uno (21/22) siempre han reflejado lo mucho que cuesta dominar el centro del campo ante la presión bilbaína.

La única mancha liguera de los últimos años fue el 1-0 de agosto de 2019, el partido inaugural de aquella temporada, decidido por una antológica chilena de Aritz Aduriz en los minutos finales.

El último precedente

La historia más reciente invita al optimismo. La última vez que el FC Barcelona visitó San Mamés fue en el tramo final de la temporada pasada, en mayo de 2025. Lejos del sufrimiento habitual y con la liga en el bolsillo, el equipo dio un golpe sobre la mesa y firmó un contundente 0-3. Una exhibición de pegada y control que silenció 'La Catedral' y que debe servir como el espejo perfecto en el que mirarse para este sábado.

Athletic Bilbao vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

El Athletic apretará, la grada rugirá como siempre, pero el Barça ya ha demostrado que sabe cómo domar al león en su propia casa.