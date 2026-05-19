Monchu, el 'hermano mayor' de La Masia y exjugador del Barça: "Me faltaron oportunidades; Casadó no es muy diferente a mí"

No todos pueden llegar al primer equipo. Eso está claro. Y lo saben todos los que, en algún momento de su vida, han pasado por las categorías inferiores del Barça. Los hay que se han quedado cerca. Incluso que llegaron a debutar, como Ramón Rodríguez Jiménez (Palma de Mallorca,1999), más conocido como Monchu. Setién le hizo cumplir el sueño un lejano 8 de agosto de 2020, pero le faltaron más oportunidades.

Ahora, seis años después, aún se sigue preguntando qué hubiera pasado si, en vez de aparecer en el primer equipo por aquel entonces, lo hubiera hecho ahora, con una apuesta clarísima por la cantera. Sea como fuere, está viviendo del fútbol. Lo hace en México, en el FC Juárez, cedido por el Aris de Salónica. Está contento, pero en un futuro quiere volver a casa. De su carrera y de su paso por el FC Barcelona charla con SPORT.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿qué tal tu experiencia por México?

Respuesta: Pues la verdad es que he sorprendido para bien. Yo no seguía mucho la liga pero Fran Sánchez, el director deportivo que tuve en el Valladolid, me convenció. Él me conocía muy bien y me estuvo llamando, explicándome el proyecto, que la liga estaba creciendo muchísimo, que era un escaparate también para un jugador como yo... Y la verdad es que desde que fuimos, tanto mi familia como yo, estamos muy contentos allí.

P: Estabas en el Aris antes. ¿Da miedo eso de salir de Europa?

R: Sí, pero hoy en día en el fútbol tienes que aprovecharlo al máximo todo, ¿sabes? Pero ahora mismo México y Estados Unidos están creciendo mucho. Ahora estoy cedido hasta diciembre, pero si juego el 70% de los minutos y nos metemos en el playoff, tienen opción de compra obligatoria. Luego tienen otra que la pueden ejecutar cuando quieran. Mi idea es hacer unos buenos meses y, después, dar un salto e ir a otro sitio en México, en Estados Unidos o donde sea.

Mi idea es hacer unos buenos meses y, después, dar un salto e ir a otro sitio en México, en Estados Unidos o donde sea

P: ¿Y qué tal en el Aris? ¿Cómo estuviste?

R: A ver el primer año estuvo bien, pero pronto ya empezaron los problemas con los pagos, con los retrasos. Algunos jugadores no estaban contentos porque como no jugaban pues no les pagaban. O sea, la gente que jugaba pues iba cobrando. Ya te puedes imaginar. Un ambiente jodido en el vestuario. Pero luego digamos que lo que es afición, ciudad y tal, está muy bien. Lo que es la liga yo la noto más floja que la de México.

P: Este paso a Grecia se produce después de hacer un buen año en Valladolid. ¿Tu mejor experiencia?

R: Sí, la verdad es que fui ahí y jugué 42 de 42 partidos ese último año y subimos jugando todo, hice muy buenos números. En ese momento yo quería proyectos nuevos, cambiar también. Yo veía que en el club había muchos problemas, con Ronaldo queriendo venderlo. Y a mí, después de hacer un buen año, no me ofrecieron ni un contrato ni una mejora ni nada. Si lo hubiesen hecho, me hubiera quedado. En ese momento llegó la oferta del Aris de Grecia y era bastante fuerte. Yo estaba muy contento ahí y mi familia también, pero decidí marcharme después de que el director deportivo me dijera que todos los jugadores estábamos en venta. Lo dejé en Primera.

Monchu, en un entrenamiento con el Barça / FCB

P: Bueno, pasaste también por Girona y por Granada. ¿Qué te aportaron?

R: Estuve muy bien en Girona, muy a gusto. Un club muy familiar que cuida todos los aspectos. Si llegamos a subir en ese playoff de ascenso con el Rayo me hubiera quedado, porque había una opción de compra obligatoria. Entonces, al no subir allí, el Barça me dijo que me iba a quedar otro año en el Barça B, que no iban a contar conmigo en el primer equipo. Y ahí vino el Granada. No fue mi mejor experiencia, digamos. Tenía 21 años y no tenía la cabeza de ahora. Sí que tengo una espinita clavada ahí porque estaba en mi primer año en Primera División. Venían de jugar en Europa y entonces Robert Moreno y Pep Boada, que los había tenido en el Barça y que me conocían muy bien, me convencieron. Pero no fue como esperaba. Venía de jugarlo todo y no tuve apenas minutos.

P: ¿Tanto cuesta el pasar de una cantera al fútbol profesional?

R: Sí que cuesta. Si encajas bien en el vestuario, hay buen ambiente y estás contento, lo llevas un poco mejor. Yo, por ejemplo, en Granada no tuve una buena experiencia, ni en el vestuario ni en general. Allí había gente que venía jugando juntos desde Segunda División, habían ascendido, se metieron en Europa e hicieron historia. Eran jugadores veteranos, de unos 34 años, y la sensación era un poco la de: ‘va a venir un chaval ahora a quitarme el puesto’. Al principio estaba jugando y las cosas iban bien, pero cuando empezamos a perder partidos el ambiente en el vestuario cambió. Los jugadores más veteranos hicieron más piña entre ellos y eso se notó. Creo que eso es lo que más cuesta al salir de una cantera, donde todo es muy bonito y muy familiar. Luego, cuando sales fuera, cambia mucho. Por ejemplo, en Girona era mi primer año y la experiencia allí fue espectacular. Al final, salir del Barça se hace duro y al principio se pasa un poco de frío.”

P: ¿Cómo llega esa decisión de salir?

R: Pues fue en el último año de Barça B, donde meto diez goles, accedemos al playoff y hago un muy buen año. No podía seguir ahí. Pero es que en el primer equipo estaban los Rakitic, De Jong, Busquets, Arturo Vidal.... no tenía sitio yo ahí. No tenía espacio y tenía ofertas de Primera División, como la del Granada. Yo encajaba perfectamente en ese proyecto. Si yo hubiese visto que, aún estando en el filial, puedo tener alguna oportunidad en el primer equipo, me hubiera quedado.

Monchu, jugando con el Granada ante el Barça / EFE

P: El club te dejó claro que no ibas a tener opciones.

R: Es que estaba ocupadísimo. En esa época estaban todos. Y además era el Barça que se gastaba pasta en fichajes.

P: ¿Esperabas haber podido dar algo más de guerra en el primer equipo?

R: Sí, la verdad que sí y más viendo años después cómo ha ido avanzando todo. Pero bueno, al final tengo esa espinita de pensar '¿y qué hubiera pasado si me hubiera esperado uno dos años más?'. Quién sabe.

P: ¿Qué crees que te faltó?

R: Básicamente oportunidades. Al final, solo tuve 15 minutos en Champions League con el primer equipo. Fue contra el Nápoles, que salí en el minuto 80 o así. Después, entrenaba con ellos todas las semanas e iba convocado, pero sin tener ni un solo minuto. Si hubiese visto 20 minutos en algunos partidos pues quizás todo hubiese sido diferente, pero no tuve ni una oportunidad. A lo mejor al entrenador que estaba en ese momento no le gustaba mi estilo de juego y prefería a otro.

Al final tengo esa espinita de pensar: '¿y qué hubiera pasado si me hubiera esperado uno dos años más?' Quién sabe.

P: ¿Sientes que igual ahora, con la de canteranos que han subido al primer equipo, igual hubieras tenido alguna oportunidad más?

Sí, cien por cien, vamos. Viendo a jugadores como Casadó, que si está ahí es porque es bueno eh, pero digamos que no es un futbolista muy diferente a mí. Supongo que es cosa de estar en el momento oportunidad y rodarte de gente top que te hacen ser mejores en todo. Míralo a él, le dieron la ocasión de ser importante y la aprovechó. Ahora no está teniendo minutos, pero si se va se irá con números muy buenos. Ya tiene un nombre en España y en Europa.

P: Tu debut se produce unas semanas antes de que te marches del Barça. ¿Cómo lo recuerdas?

R: Bueno, eso es increíble. Hasta los días yo no era consciente de lo que había vivido. El sueño de todo niño se ha cumplido. Después vino la pretemporada, aproximadamente un mes y medio más tarde. Llegó Koeman como nuevo entrenador y estuve dos semanas con él, pero no tuvimos relación. No hubo ningún acercamiento ni conversación conmigo en ningún momento. Entonces apareció la opción del Girona. Quique Cárcel insistió mucho y me presentó el proyecto, así que decidimos ir allí un año cedido, con opción de compra. Perdimos la final del playoff y, al verano siguiente, me fui al Granada.

P: ¿O sea con Koeman ni hablaste?

R: Nada. No tuve una sola charla con Koeman antes de irme. Durante las dos primeras semanas éramos muchos entrenando y no hubo ningún acercamiento por su parte, ninguna conversación ni ninguna charla para decirme, por ejemplo, que quería verme en pretemporada o algo así. No hubo nada de eso y al final me fui. Me veía fuera directamente. Además, ese verano llegaron jugadores como Pedri y se ve que él tenía ya en su cabeza su medio campo. Ni me vio, ni me preguntó ni nada. Él tenía las cosas claras digamos.

P: ¿Quién te dijo que no ibas a tener opciones?

R: Fue el director deportivo. Yo ya veía en los entrenamientos que no iba a tener oportunidades y hablamos con el club sobre una cesión. A mí no me parecía una mala opción y para el club tampoco. Entonces decidimos irnos al Girona, que además está en Cataluña y era un club muy conocido allí. La idea era que me siguieran de cerca.

Monchu, con el Girona / LALIGA

P: El club quería una cesión para tenerte controlado.

R: Yo seguía siendo jugador suyo, me querían tener controlado. El Girona tenía una opción obligatoria en caso de ascenso, pero como no ascendimos, cuando terminó la temporada el Barça tampoco me dijo que volviera para hacer la pretemporada ni nada. Ese verano también salió algún rumor del Celta y, al final, apareció el Granada. Robert me conocía muy bien, venían de jugar Europa y el proyecto nos encajaba más, así que nos fuimos allí.

P: Cuando acabó la cesión con el Girona, ¿ya sabías que no volverías al Barça?

R: Sí, claro. En ningún momento el Barça me dijo que me estuvieran siguiendo, que estuvieran contentos conmigo o que quisieran verme en pretemporada con el nuevo entrenador. Y eso que en Girona jugué todo con 20 años, marqué goles importantes y era Segunda División, que además es muy dura. Jugamos hasta la final del playoff y aun así no hubo ninguna señal. Ahí decidimos cerrar esa etapa y dejar atrás el tema de las cesiones.

P: ¿Te sientes dolido con el Barça?

R: Sí, un poco sí. Yo era del Barça a morir, pero estoy dolido. En mi casa se veían todos los partidos, mi familia se ponía las camisetas… Mi etapa allí fue espectacular. En La Masía me cuidaron muy bien, hice amigos para toda la vida y tengo recuerdos increíbles. Pero sí me queda la espinita de que un chico que estuvo desde los 12 años en el club, pasando etapa por etapa, no tuviera ni una oportunidad real.

P: En La Masía todo el mundo habla muy bien de ti y dicen que eras un referente para los más jóvenes.

R: Sí, yo siempre intenté cuidar a los chavales más pequeños como si fueran mis hermanos. En entrevistas y ruedas de prensa muchos me llamaban “el hermano mayor”. Son cosas que se te quedan para siempre.

En entrevistas y ruedas de prensa muchos me llamaban “el hermano mayor”. Son cosas que se te quedan para siempre.

P: ¿A quién apadrinaste más?

R: Estaba siempre con Josep Jaume, Nils Mortimer, Antonio Jesús, Gavi, Fermín… pasábamos el día juntos.

P: Y mira hasta dónde han llegado Gavi y Fermín.

R: Sí, ahora los veo en la tele y pienso: 'Madre mía'. Antes yo los cuidaba. Fermín, por ejemplo, era muy pequeño físicamente hasta Juvenil de tercero y de repente pegó un cambio brutal. Luego se fue a Linares, se curtió allí y en la pretemporada sí tuvo esa oportunidad. Xavi lo vio, marcó aquel golazo en el Clásico de pretemporada y decidió que se quedara. Fermín sabía que en la gira podía tener alguna oportunidad y la aprovechó.

P: ¿Piensas que una oportunidad así te habría cambiado las cosas?

R: Claro. A veces solo necesitas esa mínima oportunidad para demostrarlo.

P: En tu debut sustituiste a Griezmann. ¿Cómo lo viste en el Barça? Entre todos hicimos algo mal para que no triunfara...

R: Sí, pero en su posición ideal estaba Leo Messi. Griezmann es un jugador que necesita libertad, jugar entre líneas, detrás del delantero, moverse a su bola. En el Barça todo era mucho más posicional, más de 4-3-3, y en la izquierda no terminaba de encajar. Ahí lo matabas. Luego volvió al Atlético y volvió a ser el Griezmann que todos conocemos.

P: ¿Cómo era entrenar con Messi, Busquets, Piqué y toda aquella generación?

R: Ibas cada día nervioso. Tenías que entrenar al máximo siempre, al 200%. Pero conmigo todos se portaron muy bien. Nunca tuve un mal gesto de nadie. Al contrario, guardo recuerdos muy buenos de esa etapa.

P: Todo el mundo dice que, aunque ya lo habían ganado todo, seguían teniendo un hambre increíble. ¿Lo notabas?

R: Sí, aunque el último año ya veníamos de golpes duros en Champions y el vestuario estaba un poco desgastado. Pero Messi, por ejemplo, se enfadaba muchísimo cuando perdía cualquier partidillo en el entrenamiento. No le gustaba perder a nada. Y todavía hoy se le ve igual.

P: ¿Cómo era tener tan cerca a Messi?

R: Messi es de las personas con más naturalidad que he tratado. Yo tenía relación con Luis Suárez porque trabajaba con Media Base Sports y, su cuñado Gonzalo Balbi, que también trabajaba en la empresa, era el que nos cuidaba a nosotros. Gracias a eso ya coincidíamos en eventos o entrenamientos cuando estábamos en La Masía. Luis Suárez sabía quiénes éramos. Cuando subí al primer equipo, Suárez fue quien más me ayudó en el vestuario. Me apadrinó un poco. Y como él siempre estaba con Messi, Jordi Alba y los demás, yo acabé entrando en esa dinámica. Yo debuto en Champions por ellos, porque les gustaba cómo jugaba.

Yo debuto en Champions por Messi y Luis Suárez, porque les gustaba cómo jugaba

P: ¿Les gustabas a Messi y Suárez y no a los que mandaban del club?

R: Totalmente. A ellos sí y al entrenador y al club, pues no. En el vestuario eran ellos los que mandaban, eso sí. Cuando subían jugadores del filial, decían a quién querían y a quién no, sobre todo con los que llegaban como 'flipados'. Esos duraban poco. Yo encajé bien.

P: ¿Qué te sorprendía más entrenando con ellos?

R: Las posesiones y, sobre todo, las finalizaciones. Era una locura. Parecía que chutaban sin fuerza y aun así metían todas. Casi sin querer.

P: ¿Qué recuerdos guardas con más cariño?

R: Sobre todo los momentos fuera del campo: las concentraciones, los hoteles, jugar a la Play… Tengo vídeos en el móvil celebrando victorias contra Jordi Alba o Dembélé en la consola. Al final, cuando convives con ellos, te das cuenta de que son personas normales. Desde fuera los ves como algo inalcanzable, pero luego son chavales como cualquiera.

P: También coincidiste con Ansu Fati en sus inicios. Qué pena igual no haber disfrutado más de él en el Barça.

R: Sí. Yo tengo un recuerdo que fue la pretemporada que hicimos juntos con el Barça B. Nosotros no teníamos extremos y subió él. En ese verano cambió físicamente una barbaridad. Yo había coincidido en la Youth League unos meses antes con él y tenía gol, pero no arrancaba y te dejaba atrás. Pero en esa pretemporada todo el mundo flipó con él, porque tenía una facilidad brutal para driblarte y para marcar. Luego, con las lesiones en el primer equipo, fue cuando subió junto a otros como Carles Pérez. Y en los primeros partidos era una locura. Goles desde todos lados, dejaba atrás a todo el mundo... Después llegaron las lesiones y fue una pena, porque tenía un potencial enorme. Y además, siendo tan joven, con tanta presión, quería volver cuanto antes y eso muchas veces le perjudicó todavía más. Pero la facilidad que tenía para driblar y ver portería era increíble. ¡Y solo tenía 17 años!

Monchu, junto a Busquets en un entrenamiento con el primer equipo / FCB

P: ¿Qué tal con Setién? Es el que te hace debutar...

R: Con Setién bien. Creo que es un entrenador que si hubiese cogido al Barça una vez las leyendas como Messi, Suárez, Piqué y compañía se hubiesen ido, podría haber trabajado mucho mejor en la forma de jugar que él quería. Al final, quería cambiar el sistema y allí el 4-3-3 era inamovible. Tácticamente era un entrenador muy bueno. Tenía una relación muy sana y muy buena con los canteranos, iba a ver al filial también. Si hubiera estado más tiempo o en otra época la gente de la cantera podría haber subido más. Era un técnico al que le gustaba la gente de la casa, pero vino poco tiempo.

P: Contigo bien, pero con otros no se llevó tan bien...

R: Claro. Él venía de Las Palmas y Betis, de desplegar un muy buen juego, pero llegó aquí y no encajaba. Era un tipo muy directo, muy normal. Al final la forma de trabajar que tenía él no transmitía tanto a los jugadores.

P: ¿Messi qué necesitaba entonces?

R: Al final esa gente, que ya han ganado todo y se conoce, solo necesitan que les digas cuatro cosas, que plantees el partido, veas cómo juega el rival y poco más.

P: Debutaste muy joven también en el Barça B, con apenas 17 años. Ibas a por todas, ¿no?

R: Claro, fui etapa por etapa. En Juvenil de segundo año, que estaba con Gabri y no confiaba mucho, no tuve tantos minutos como me hubiera gustado, pero en la etapa siguiente llega Garcia Pimienta y ahí exploté. Empecé a dar el salto a lo que iba a ser el fútbol profesional. Apostó por mí y me puso de capitán.

P: ¿En La Masia sentías esa presión de que todo el mundo te estaba mirando, de que no podías fallar y de que en cualquier momento te podían echar?

R: Sí, por supuesto. Desde que entré creo que quedaron Iñaki Peña, Collado, Mboula, Mingueza... y poco más. Y Mboula se fue en Juvenil. Desde que llegué con 12 años pues cada temporada se han ido yendo seis o siete jugadores y llegan otros tantos. Cada año tenías que hacerlo lo mejor posible y darlo todo en cada partido o te traían otro en otra posición. En cada partido venían los Guillermo Amor, Albert Puig y compañía que eran los directores de aquel entonces. Siempre pensaba que me estaban mirando y, evidentemente, me ponía nervioso. Luego, cuando ibas a entrenar con un equipo de una categoría más, pues ibas 'cagado'.

Siempre pensaba que me estaban mirando y, evidentemente, me ponía nervioso. Luego, cuando ibas a entrenar con un equipo de una categoría más, pues ibas 'cagado'

P: ¿Cómo de importante ha sido La Masia en el fútbol que tienes ahora?

R: Pues muchísimo. Como jugador y como persona. Estuve desde los doce hasta los dieciocho en La Masia y luego en un piso compartido. Soy lo que soy gracias a ellos también.

P: ¿Lo que se aprende en La Masia vale para todos los equipos o es demasiado especial?

R: Es demasiado especial, pero en La Masia te hacen entender el juego de una manera que en ningún lado lo entienden. Yo a todos los equipos a los que he ido, entiendo formas de juego y momentos del juego que nadie los ve. Con balón aprendes una barbaridad. Sin balón si que es verdad que en otros lados pues siempre aprendes algo nuevo.

P: A menudo se quedan por el camino jugadores que parecía que iban a romperla. ¿Recuerdas alguno?

R: Fran Álvarez. Lateral izquierdo. En infantil le hicieron contrato con Adidas, con pasta... Y míralo. No sé ni si está jugando ahora. Luego también Dongou y Espinosa, que ahora está en la Kings League. Era el nuevo Iniesta. Pero por una cosa o por otra pues no llegaron.

P: ¿Y cómo ves al Barça de Flick?

Pues muy bien, me mola mucho. Me encanta cómo juega y los jugadores que hay. Creo que tienen que venir un central con experiencia y un delantero centro que aporte los 30 goles por temporada. Un '9' diferencial.

P: Por último, ¿algo que te gustaría vivir en los últimos años de carrera?

Pues a España me gustaría volver. Yo tengo esa ilusión. Quiero estar en un equipo igual de abajo en Primera, pero vivirlo bien con dos o tres años buenos. Ahora mismo estoy en México pero quién sabe si el día de mañana puede venir una buena oferta de España y puedo volver, que es lo que queremos tanto yo como mi familia.