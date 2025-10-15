El Mónaco saca pecho por Ansu: lo tiene atado y bien atado con el Barça

El Mónaco está más que satisfecho por haber apostado por el fichaje de Ansu Fati. Su rendimiento a cautivado a media Europa y se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la Ligue1 francesa. El director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, sacó pecho por la operación y dejó claro que el Mónaco es el que tiene totalmente la sartén por el mango con su futuro: "El negocio ahora no es lo más importante. Cuando llegue el momento, tomaremos la decisión oportuna con Ansu. El Mónaco está protegido por el acuerdo cerrado que tenemos tanto con el jugador como con el Barça, por lo que ya decidiremos".

Todo indica que el Mónaco va a esperar para activar la opción de compra de Ansu Ftai. Tienen tiempo hasta finales de mayo y, por ahora, parece claro que la harán efectiva ya que es de solo 11 millones de euros y el futbolista se rebajó su salario para poder jugar en el club monegasco. Scuro no lo dio por hecho aún: "El objetivo ahora es mostrar su nivel sobre el césped y que siga demostrando en el campo. Estamos satisfechos con él".

Thiago Scuro realizó estas declaraciones en la presentación del nuevo entrenador, Sebastién Pocognoli, que sorpresivamente ha sustituido a Adi Hütter, el extécnico y uno de los grandes valedores de Ansu. Scuro reiteró que lo más importante es que el rendimiento de Ansu sea regular: "La clave es brindarle a Ansu las condiciones adecuadas para jugar. Es muy importante que se mantenga y que consiga tener regularidad durante la temporada".

El Mónaco le hizo un plan especial de trabajo de más de dos meses para ponerle a punto. Ansu no jugó en pretemporada ni en los primeros partidos oficiales y se le fue dando protagonismo de fora paulatina. La fórmula ha funcionado porque el canterano blaugrana está cosechando sus mejores registros en los últimos cuatro años. Ahora la clave es saber si su físico aguanta el ritmo frenético de competición porque el Mónaco también participa en la Champions.

Por primera vez en cuatro años, la tasación de Ansu ha subido. Se ha doblado desde los cinco a los diez millones y es más que probable que a finales de temporada su cotización supere los 11 millones de euros pactados en la opción de compra entre Barça y Mónaco. El club blaugrana ahora ya no puede echarse a atrás y esperar acontecimientos ya que Ansu está muy cómodo en Mónaco. El Barça si tiene un porcentaje de una futura venta y, a sus 22 años, es probable que se haga si sigue a este nivel.