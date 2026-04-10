El Monaco resuelve las dudas sobre Ansu Fati: ejercerá la opción de compra

El futuro de Ansu Fati regresa a la primera línea de actualidad. El delantero del Barça cedido esta temporada al Monaco ha ofrecido un rendimiento irregular: buenos partidos, con detalles de crack, alternados con otros duelos en los que ha pasado más desapercibido. Pese a ello, el club monegasco ya habría tomado una decisión de cara a la próxima temporada. Llegados a estas alturas de temporada, los clubes ya planifican el diseño la plantilla futura.

Según informaciones difundidas por L'Equipe, la intención del área deportiva del Monaco es ejercer la opción de compra estipulada en el actual contrato de cesión de Ansu Fati. Aunque no trascendieron las cifras oficiales de la operación, se estima que el fichaje del delantero azulgrana estaría tasado en una cifra próxima a los 11 millones de euros.

La recuperación de Ansu

Ansu tampoco lo ha tenido especialmente fácil en su aventura en el Monaco. Llegó a última hora y con algunos problemas físicos que no le permitieron entrar en la dinámica del equipo hasta bien iniciada la temporada. Eso sí, cuando entró se ganó un hueco en la plantilla que entonces estaba dirigida por Adolf Hütter.

Pero los resultados no fueron los esperados y empezó el baile de cambios. Rotaciones masivas, pequeños problemas físicos e incluso un cambio en la dirección técnico que provocó la llegada de Sebastian Pocognoli al banquillo del club del Principado.

Los registros de Ansu han sido más que notables, y más si tenemos en cuenta el balance de sus últimas temporadas. El delantero ha estado presente hasta el momento en 24 partidos, ha marcado un total de 9 goles y acumula casi 1000 minutos de alta competición.

Expectativas de futuro

Ansu Fati está de vuelta. Quizás aún está lejos de la versión inicial que maravilló en el Barça y que le abrió las puertas de la selección española absoluta de par en par, pero es evidente que Ansu ha resurgido en el Mónaco y en el seno de la Liga francesa.

Su juego ha sufrido una reconversión importante. La explosión inicial de antaño ha dado paso a un jugador desequilibrante que se mueve con enorme libertad en la media punta. Un lugar idóneo para explotar su talento con el balón en los pies y poder sorprender con sus llegadas al área.

El Monaco estaría interesado en quedarse en propiedad a Ansu Fati. Además, tal y como recoge la información de L'Equipe, el delantero también vería con buenos ojos desligarse del FC Barcelona y dar el salto definitivo hasta el Principado. El problema que todavía queda por resolver es que el Monaco no estaría en disposición de abonar los 11 millones estipulados como opción de compra y querría negociar algún tipo de rebaja económica.

Hay que tener en cuenta que Ansu renovó hasta 2028 con unos emolumentos muy por encima de las posibilidades del Monaco. Otro detalle importante que debería resolverse en las negociaciones para concretar el fichaje.

En el Barça, por el momento, se guarda estricto silencio aunque las relaciones entre ambos clubes son fluidas y podrían derivar en algún acuerdo final.