El Mónaco llega con dudas a Barcelona

El AS Mónaco será el rival del FC Barcelona en el 59º Trofeu Joan Gamper, que se celebra esta noche a partir de las 20:00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Será el último test de ambos equipos antes de debutar en competición oficial el próximo fin de semana.

El Barça cerrará la pretemporada, tras haber realizado una gira por los Estados Unidos, en la que se ha enfrentado al Manchester City (victoria en penaltis, tras un empate 2-2), Real Madrid (victoria por 2-1) y AC Milan (derrota en penaltis, después de haber empatado, también 2-2).

Por su parte, el Mónaco, disputará en la capital catalana su sexto encuentro amistoso de este verano. El balance, hasta ahora, no es nada bueno, y eso que los rivales a los que se han enfrentado son de menor categoría: una victoria (1-3 contra el Feyenoord), dos empates (1-1 ante el Cercle Brugge y 2-2 frente al Sturm austríaco) y dos derrotas (en el primer partido contra el Servette suizo por 0-1 y en el último, cuando se vieron las caras con el Genoa, por 1-2).

Su técnico, Adolf Hütter, que afronta la segunda temporada al frente del conjunto monegasco, expresó su malestar con el rendimiento del equipo durante la preparación del curso. Un año en el que competirán en la Champions League, después de quedar segundo en la Ligue 1, una posición que no obtenían desde 2017.

Margen de mejora

"Aún no estamos preparados, todavía no somos 100% competitivos. Pero la temporada empieza dentro de 14 días. Tendremos que demostrar más que hoy. Hay varias razones que explican que todavía no estemos preparados, tenemos que marcar dos o tres veces en los primeros 20 minutos. Entonces, el partido será totalmente diferente, pero no lo hacemos y, además, encajamos el primer gol. Lo que hicimos en defensa no fue bueno tácticamente, estábamos demasiado lejos unos de otros. También nos faltaron varios jugadores importantes", reconocía el técnico austríaco antes de perder la semana pasada contra el Genoa.

El partido frente al Barça será el último test para los franceses, que arrancarán la primera jornada de la Ligue 1 el próximo sábado 17 de agosto recibiendo al Saint-Étienne a partir de las 21:00 horas.