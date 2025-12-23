El Mónaco habría descartado ya el fichaje de Ansu en junio

Ansu Fati tiene todos los números para regresar al Barça al finalizar la temporada. A pesar de un inicio absolutamente esperanzador en el Mónaco, el futbolista ha ido perdiendo peso en el equipo con algunos problemas físicos nada grave y la irrupción de Sebastién Pocognoli como entrenador. El periodista francés Romain Molina desvela que el Mónaco ya ha decidido no quedarse al futbolista la próxima temporada por lo que no pagaría los 12 millones de euros de la cláusula de compra que firmaron con su cesión el pasado verano.

La llegada de Ansu Fati al Mónaco despertó mucha expectación y la realidad es que el delantero blaugrana encontró un ecosistema perfecto siendo el goleador más destacado del equipo una vez realizada una puesta a punto que le vino perfecta. Se destapó el mejor Ansu de los últimos tiempos, pero con la llegada de Pocognoli al equipo, el futbolista ha ido perdiendo minutos. De hecho, no es titular desde el pasado 22 de noviembre y no juega desde el 29 de noviembre a pesar de su inmensa calidad. Con Pocognoli, el Mónaco tampoco ha mejorado demasiado sus prestaciones y la racha del nuevo entrenador no ha sido nada buena.

Ansu Fati tiene contrato con el Barça hasta el 2028, por lo que si acaba regresando este verano al club blaugrana tendrá dorsal con el equipo. O bien se encuentra una solución definitiva a su contrato, ya que es un futbolista que mantiene mucho cartel. De hecho, varios equipos españoles preguntaron por él durante este verano aunque Ansu priorizó el proyecto del Mónaco en una Liga que parecía que le podía ir a medida.

El delantero se sentía físicamente bien y el trabajo que realizó durante una pretemporada larga consiguió que recuperara la frescura. En las últimas semanas ha tenido algún percance físico sin demasiada importancia, pero la decisión del Mónaco parece ya tomada, según informa uno de los periodistas mejor informados de la actualidad del equipo monegasco.