'Momentum' Fermín: de las 48 horas que pudieron cambiar su futuro a indispensable

En solo cinco minutos en el campo ante el Girona ya había chutado tres veces. Fermín López (22 años, El Campillo) siempre se ha caracterizado por su actividad y determinación. Si alguna cosa que define su juego es el ritmo, así que no es extraño que, cuando llegó Flick, muchos anticiparan que sería una pieza clave para el alemán.

El sábado regresó al equipo tras superar una lesión muscular y tuvo un impacto inmediato. Las bajas en ataque hicieron que jugara como extremo izquierdo, aunque fue solo un punto de partida. La presencia de Balde en el lateral le permitió jugar más por dentro y atacar el área. “Como entrenador, hay que tomar decisiones. Hoy quería cambiar algo, y además, Fermín estaba listo para jugar 45 minutos. Creo que la decisión fue acertada. En el descanso tienes una oportunidad; si estás convencido de que quieres cambiar, tienes que hacerlo", señaló Flick.

Su entrada por Toni provocó que Rashford pasara a jugar de '9', aunque fue Araujo el que dio los tres puntos con una acción de ariete en los últimos instantes. Antes, Fermín rondó el gol con varios disparos y la agresividad que lo caracteriza. La lesión de Olmo le abre un escenario propicio para reivindicar su sitio en este equipo. Los dos mantiene un pulso sano por la posición de mediapunta, aunque Fermín parece ir por delante en 2025.

Fermín cuenta ahora mismo con una ventaja decisiva: es uno de los futbolistas que más soluciones ofrece a los problemas de presión que están penalizando al Barça. Flick espera que el equipo dé un salto de intensidad cuando él y Raphinha vuelvan a coincidir. Pero no solo eso: Fermín también es uno de los futbolistas que más acercan al gol al conjunto azulgrana. Esta temporada suma dos goles y la pasada terminó produciendo 18 (8 goles y 10 asistencias).

Fermín celebra el gol de Araujo / Dani Barbeito / SPO

"Estoy un poco cansado"

Flick recupera a Fermín para una semana decisiva y habrá que ver cómo gestiona sus minutos ante el Olympiakos y Madrid teniendo en cuenta que regresa de una lesión muscular y no es la primera en las últimas temporadas. Ante el Girona jugó la segunda parte y parece un fijo para el once en el Bernabéu, así que la gran duda es su papel en el duelo de la Champions del martes. El sábado, el propio futbolista reconoció que terminó el partido fatigado. "Estoy un poco cansado pero con buenas sensaciones, a seguir cogiendo ritmo", señaló.

"Ha sido un partido muy difícil, hemos fallado muchas ocasiones y ellos, en la primera parte, también, ha sido un buen partido. A veces los partidos también se ganan así”. Fermín volverá a tomar la palabra este lunes, en la previa del duelo ante el Olympiakos. Un partido en el que se espera el regreso de Ferran Torres.

Flick podrá recuperar un mediocampo formado por De Jong, Pedri y Fermín que es una certeza competitiva. En un momento renqueante, al Barça le urge la determinación de Fermín para recuperar sensaciones ante el Olympiakos. Hace solo unos meses, durante 48 horas, su continuidad estuvo en el limbo, ahora el Barça lo necesita más que nunca.