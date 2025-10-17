El 'momento Dro' puede ser inminente

Pedro Fernández Sarmiento está preparado. Dro es uno de los futbolistas con más potencial de la cantera y sus opciones para ganar presencia en el primer equipo han subido en las últimas horas.

Las bajas de futbolistas ofensivos con los que habitualmente cuenta Flick (Olmo, Raphinha y Lewandowski) así como la presencia dudosa en el once titular de jugadores que han arrastrado problemas físicos (Ferran, Fermín y Lamine) dificulta que Flick pueda alinear en los dos próximos partidos (Girona y Olimpiacos) a su mejor once.

Dro celebró así su gol en la gira asiática / Valentí Enrich

Suplir a los lesionados y cuidar con un regreso progresivo a los que han sufrido diferentes molestias o problemas físicos obligará al técnico alemán a introducir cambios en sus alineaciones y en las sustituciones a realizar durante estos partidos anteriores al clásico.

Dro aspira a seguir los pasos de Lamine / Valentí Enrich

Dro ya sabe lo que es deslumbrar a Flick en la pretemporada y ganarse la titularidad en un partido complicado (Barça-Real Sociedad).

El alemán confía en el talento indiscutible del futbolista de 17 años que llegó al Barça procedente del Val Miñor en el verano del 2022.

En su cuarta temporada de blaugrana Dro sigue progresando en lo físico y lo táctico manteniendo y potenciando sus espectaculares virtudes técnicas.

El calentamiento de Dro antes de debutar en partido oficial con el Barça Atlètic / FCB

Esta temporada ha debutado con el Barça Atlètic de Belletti sumando 75 minutos en la Segunda Federación.

En pocos meses Dro ha pasado de jugar regularmente con el Juvenil B de Pol Planas y puntualmente con el Juvenil A de Belletti a ser un fijo de las convocatorias de Flick.

Solo unas molestias posteriores al partido contra el Porreres le dejaron fuera de cuatro convocatorias con el primer equipo. En lo que llevamos de curso Dro ya ha sido convocado en seis partidos con el primer equipo blaugrana y después de superar los habituales nervios del debut ahora está más que preparado para explotar en la élite.

Dro jugó 45 minutos contra la Real / Dani Barbeito

En esta ventana de selecciones Dro ha jugado tres partidos con la selección española sub-18 en el torneo Cuatro Naciones que se ha disputado en Turquía.

El gallego fue titular contra Portugal y Rumanía y disputó los últimos nueve minutos ante Turquía. En estos tres compromisos internacionales ha sumado 131 minutos que le servirán para llegar más rodado.

Dro es un fijo con las selecciones inferiores / RFEF.es

Flick no tuvo problemas en alinearlo de inicio contra la Real Sociedad y no sería de extrañar que ante el Girona pueda volver a optar a jugar en la mediapunta.

Con Fermín recién recuperado de su lesión y Olmo y Raphinha descartados tanto Dro como Toni pueden disponer de más minutos en los próximos partidos.

Dro y Toni son el futuro del Barça / Valentí Enrich

Dro y Toni son dos futbolistas polivalentes que se pueden adaptar a diferentes posiciones aunque ambos tienen en la mediapunta su mejor ubicación. Dro podría jugar también de extremo izquierdo y de falso 9 mientras que Toni también se puede ubicar en punta y de extremo en ambas bandas.

Dro ofreció todo un recital en el Johan Cruyff / FCB

Toni debutó el curso pasado en Barbastro y Dro ya sabe lo que es jugar en el Lluís Companys. Flick los aprieta para sacarles rendimiento pero ahora que hay bajas puede llegar su oportunidad.

Ante el Girona, Dro puede volver a ser la apuesta como el mediapunta titular mientras que Toni apunta a revulsivo de lujo. Ambos están preparados para su momento. La Masia nunca falla.