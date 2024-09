"De momento es un poco más divertido ver al Barça que al Madrid"

Alejandro Balde vuelve a disfrutar del fútbol. Y esa es una magnífica noticia para Flick, para el barcelonismo y para él mismo, que está ofreciendo un muy buen rendimiento en este arranque de temporada. Después de ser intervenido de una lesión grave del bíceps femoral y perderse buena parte del curso pasado, el lateral barcelonés se recuperó durante muchos meses pensando en llegar a la pretemporada al 100%.

En el esquema de Hansi Flick, la potencia y el recorrido de Alejandro son vitales. "Es verdad que hemos tenido un muy buen inicio, pero estamos en septiembre, la temporada es muy larga y debemos tener tranquilidad. Es normal que haya ilusión, pero esto es muy largo. Creo que tenemos un proyecto muy bueno, con jugadores muy jóvenes con calidad, pero hay que ir partido a partido".

LA RELACIÓN EN LA MASIA

"Tenemos buena relación dentro y fuera del campo, nos conocemos de hace muchos años. De cuando éramos pequeños. Eso ayuda mucho. Muchos días quedamos entre nosotros, vamos a comer, hacemos actividades fuera del campo", asegura sobre la gran cantidad de jugadores de La Masia.

"Es demasiado pronto para decir qué ha cambiado y que no, llevamos menos de un mes. Cuando ganas parece que todo va bien; el año que ganamos Liga y Supercopa parecía que todo era perfecto y el curso pasado todo era oscuro...", comenta el dels Portxos.

"Cada entrenador tiene su filosofía. Quizás con Hansi hacemos un juego más directo y vertical. Él habla en inglés y hay otro chico que traduce cuando habla. Y nos explica todo en castellano. Dentro del campo el lenguaje futbolístico es muy fácil de entender. En las charlas alguno tiene más dificultad, pero nos entendemos...", comenta sobre el técnico germano.

Hansi Flick, entrenador del Barça, en la sala de prensa de la CE Joan Gamper / JAVIER FERRÁNDIZ

"Es verdad que trabajamos muy bien físicamente, no te sabría decir si hay mucha diferencia o no. Cada preparador tiene su método. Ahora estamos muy bien físicamente, aguantamos los 90 minutos del partido haciendo la presión y un muy buen fútbol. Se está viendo que muchos goles han venido de hacer una buena presión alta. De momento va muy bien".

"Nuestra prioridad siempre es ir a por todos los títulos, sino no estaríamos aquí. Esa es la prioridad de cualquier jugador del Barça", comenta Alejandro. Sobre Mbappé: "Mbappé es muy buen jugador, con talento, pero nosotros debemos fijarnos en lo nuestro. En el campo es fútbol, es 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Yo intento mirar los máximos partidos posibles, me gusta para mejorar. De momento es un poco más divertido ver el Barça que el Madrid...".

RENDIMIENTO

"Me encuentro muy bien, tuve una lesión muy larga. Me noto bien físicamente por llevar tanto tiempo lesionado. En Valencia me dieron un golpe, pero me dolía mucho. Casi no podía ni caminar, pero no pude aguantar. Supongo que mi primer año fue mi mejor momento en el Barça. El año pasado no fue bueno para mí ni para el equipo. Ahora busco volver a coger ritmo. Creo que puedo mejorar muchas cosas, solo tengo 20 años y llevo tres temporadas en Primera. En defensa, en la toma de decisiones, por ejemplo. Flick lo que más insiste es en la defensa. Soy lateral y muchas personas solo piensan en la parte ofensiva, pero hay que trabajar. Tenemos plantilla para todo, con muy buenos jugadores y con bajas que nos ayudarán mucho cuando vuelvan".

El caso Nico: "Nico es muy buen amigo mío, uno de los mejores en el fútbol. Ha tomado una decisión, hay que respetarlo. Un poco sí le insistí, hablamos mucho, cada día. Nos seguíamos en Instagram, cuando teníamos 16 años. Coincidimos una vez en la sub'18 y ya nos hicimos amigos. Luego en el Mundial hicimos muy buena relación".

"Lamine tiene un talento increíble y no me sorprende. Ya hablaba con mi hermano hace dos años y le dije que seguramente subiría con 16 al primer equipo. Miraba mucho los partidos del fútbol base. Todo lo que está haciendo con 17 años...Marc Bernal me encanta, el año pasado hizo muy buen año.