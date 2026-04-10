Momento decisivo por Bastoni: el central tiene dudas y el Barça le apremia para llegar a un acuerdo

El futuro de Alessandro Bastoni parece ya claro: o Barça o Inter. No hay más opciones, aunque los tiempos de la operación podrían dilatarse. El central italiano está meditando si debe salir este verano del club de su vida y todo indica que no tomará una decisión en firme hasta la finalización del curso. Según el 'Corriere dello Sport', el futbolista se estaría decantando ahora por la continuidad en el Inter agradecido por los apoyos constantes de su club y la afición en una temporada muy complicada, pero sabe que el tren del Barça se le podría escapar si no firma este mismo verano. El club blaugrana le apremia porque es su primerísima opción para reforzar una defensa, que seguramente necesitará más de una pieza para el nuevo proyecto deportivo.

Bastoni habría encajado bien el interés del Barça, el único club por el que estaría dispuesto a emprender una aventura fuera del Calcio. En Italia aseguran que Bastoni, en el pasado, pidió al Inter que no escuchara ofertas por él ante los contactos que iniciaron Liverpool y Manchester City, pero que en el caso del Barça no ha querido entrar por ahora. Bastoni tampoco ha pedido expresamente un traspaso de forma interna aunque es cierto que lo está pensando con todos los problemas que ha tenido este año.

El central está conmovido por las muestras de afecto de la afición del Inter tras sus problemas por su simulación que significó la expulsión de Kalulu en el Inter-Juve. Le han arropado y el Inter tampoco le ha dejado solo. Su técnico, Chivu, ha expresado en varias ocasiones el apoyo total del cuerpo técnico y le han pedido al central que siga. Pero su situación es muy complicada y este final de temporada puede agravarse por su expulsión con la selección italiana, que fue clave para que no fueran al Mundial. Este fin de semana, el Inter juega en Como y ha hay preparadas protestas en contra del futbolista. El ambiente que está recibiendo por todos los campos de Italia es terrible y eso puede hacer reconsiderar su futuro de aquí al mes de junio.

Lo que queda claro es que Bastoni ya tiene encima de la mesa la propuesta del Barça, que es muy superior al salario que percibe en el Inter. Y, deportivamente, podría unirse a un proyecto en crecimiento y con muchas más posibilidades que en Italia. En el otro lado de la balanza está su sentimiento hacia el Inter y la comodidad de vivir junto a su familia cerca de casa. Si hace unas semanas todo indicaba que el Barça era su prioridad, ahora no está nada claro.

Lo que sí ha pedido Bastoni a través de su entorno es que, para salir, haya un acuerdo amistoso entre los dos clubs. Si sale, desea hacerlo por la puerta grande y sin presentar demasiados problemas al club que le ha hecho grande. Bastoni también entiende que el Inter necesita vender y que le van a abrir la puerta, por lo que su marcha no sería traumática. El Barça no va a esperar mucho más, pero el interés es tan fuerte que están en disposición de hacer un esfuerzo hasta que ganen el Scudetto y, luego, iniciar la ofensiva final con el OK del jugador. La partida final comienza a jugarse.