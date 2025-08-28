El momento más complicado de la lesión de Bernal: "Ha sido un proceso largo y duro"

El 27 de agosto de 2024, Marc Bernal sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. Cuando el Barça publicó el parte médico, fijo un tiempo de 12 meses de baja para el futbolista. En este sentido, este miércoles se cumplió el año de la lesión y 'RAC 1' entrevistó a su hermano Toni Bernal en motivo de esta fecha y el cercano regreso a los terrenos de juego de Marc.

"Lleva mucho tiempo esperando el momento y ahora que ya ve el final, es cuando tiene más ganas y está más motivado", confesó Toni, quien lo ha estado acompañando durante todo el proceso.

Sin embargo, no ha sido un año fácil, como bien expresó: "Ha habido mejores y peores momentos, porque ves que no puedes hacer cosas que antes hacías. Ha sido un proceso largo y duro". "No siempre se está animado, pero dentro de él había la esperanza de volver", insistió.

En este sentido, Toni tuvo claro que "el momento más complicado fue después de la operación, cuando tuvo que vivir un mes y medio en un hotel. Él estaba en la Masia y no podía vivir allí el día a día con normalidad".

Cuenta atrás para su regreso

El objetivo es que Marc reciba el alta competitiva de cara a la cuarta jornada de Liga contra el Valencia, tras el parón de selecciones del mes de septiembre. No obstante, su hermano quiso ser cauto: "No hay una fecha como tal, la idea es que vaya cogiendo sensaciones y ritmo poco a poco e intentar aprovechar las oportunidades que le den. Se ha visto en otros casos a jugadores que vuelven de este tipo de lesiones y que, son tan jóvenes, que los primeros meses cuestan más".

Durante estos meses, el centrocampista azulgrana de 18 años ha podido entrenar para ganar musculatura: "En el día a día con tantos partidos no hay tiempo para machacar otros aspectos que él, en estos doce meses, ha podido trabajar. En el tren inferior él ya tenía mucha musculatura, pero en el tren superior sí que ha ganado más masa muscular".

Además, también "ha aprendido a ser fuerte mentalmente. En los momentos difíciles intentar sacar cosas positivas, valorar las pequeñas cosas y ver que de todo se puede salir. Siempre tienes que intentar encontrar la mejor solución y afrontarlo con la máxima ilusión posible", concluyó Toni.