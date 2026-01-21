'Momento' Bardghji

"Creo que los partidos que ha jugado lo ha hecho realmente bien. Cuando ha estado en el césped siempre ha tenido grandes actuaciones y para él quizás no es fácil en esta posición porque es donde juega Lamine pero es siempre lo veo entrenar a buen nivel y nos puede ayudar mucho mañana".

Hansi Flick dejó entrever en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Slavia de Paraga que Roony Bardghji puede tener un papel importante en el encuentro. La ausencia de Lamine, sancionado, abre las puertas a la titularidad al sueco, que cada vez que ha jugado ha enviado un mensaje con sus actuaciones: estrá listo para jugar en este Barça.

El reto de Bardghji

Roony está lidiando con un escenario complejo: ni siquiera la exhibición como en semifinales de la Supercopa ante el Athletic, donde marcó un gol y dio dos asistencias, le ha permitido tener continuidad.

"Estoy muy contento de estar aquí… ayudar al equipo con goles y asistencias. Cada vez que tengo la oportunidad, demostrar lo que puedo hacer. Estoy aprendiendo y mejorando mucho… Ojalá pueda seguir así y jugar más", señaló tras el encuentro.

El sueco no disputó un solo minuto en la final y tampoco el siguiente partido, en la Copa ante el Racing. En el regreso a LaLiga ante la Real Sociedad jugó los últimos cinco minutos para tratar de empatar a la desesperada. La presencia de Lamine en la plantilla hace que Roony tenga muy difícil ser protagonista, ya que su mejor posición es la de extremo derecho.

Mucho más que un extremo

Lejos de venirse abajo, Roony ha logrado ganarse el respeto de sus compañeros con su humildad pero también con un fútbol que encaja con el Barça. El sueco ha demostrado pausa y una gran lectura del juego. La jugada mejora cuando pasa por Roony.

Lejos de ser un extremo puro, es más bien un delantero con alma de mediapunta. Un futbolista que trata de conectar con los jugadores que tiene más cerca para acercarse al área y un vez mira la portería cuenta con un golpeo rápido y potente que sorprende a los porteros.

Consciente de la dificultad de poder darle oportunidades como extremo derecho, Flick ya lo ha probado como mediapunta e incluso como extremo izquierdo, aunque de manera puntual.

Ante el Betis el técnico alemán probó a Lamine como '10' con Roony haciendo de extremo: un experimento que dejó una conclusión prometedora: hay una gran complicidad entre los dos.

Pese a que sus 413 minutos esta temporada (con 2 goles y 4 asistencias) demuestran su poco protagonismo, sus apariciones apuntan a que puede tener momentos importantes esta temporada. Ante el Sparta de Praga se espera que, esta vez sí, sea como titular.