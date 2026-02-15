Momento Araujo en Montilivi

Tras el descalabro del otro día en el Metropolitano, Hansi Flick prepara algunos retoques. No se espera que vayan a ser masivos, pero sí que zarandeará el árbol el técnico de Heidelberg. El equipo azulgrana hizo aguas a nivel defensivo ante el Atlético, aunque la raíz del problema no radicó única y exclusivamente en la zaga. Al contrario, el foco de los problemas estuvo en la presión mal ejecutada arriba y en las pérdidas. Esa es la base para que la línea avanzada de Flick carbure. Sin una presión llevada a cabo con intensidad y de forma ordenada y precisa, todo se desmorona.

Ya comentamos en SPORT que otra de las lagunas estuvo en los laterales. Tanto Koundé como Balde vienen rindiendo por debajo de su nivel, lejos de las prestaciones del año pasado. Y el Barça necesita recuperar su mejor versión para ser competitivo, sobre todo pensando en unas eliminatorias de Champions salvajes y en las que los hipotéticos rivales (ya sea PSG o Newcastle y ya más adelante si se pasa ante transatlánticos como Liverpool, Bayern o Arsenal) tendrán futbolistas de la potencia y verticalidad del Atlético.

Más incidencia para Ronald

Uno de los cromos que podríamos ver de inicio en Montilivi es Ronald Araujo. El capitán entró en el Metropolitano ya con el duelo sentenciado y perdiendo de forma contundente (4-0) y dejó buenos minutos. Continuidad a su gran puesta en escena en Albacete, donde fue titular más de dos meses después y tras ese proceso de salud mental que lo mantuvo alejado de la competición. Veremos cuál es la decisión final del 'míster'.

Araujo volvió a mandar en la defensa del Barça en Albacete / Dani Barbeito

Araujo está entrenando a gran nivel y se acerca a su estado óptimo de forma. Flick es consciente que el perfil del charrúa es esencial para afrontar estos meses de competición que hay por delante. En más de una ocasión el entrenador teutón ha asegurado que Ronald ofrece unas prestaciones diferentes al resto y que su despliegue físico y su potencia serán muy necesarios en según que escenarios ante ciertos rivales.

Zarandeará el árbol

De esta forma, una de las opciones que maneja Hansi para el duelo en suelo gerundense es el urugayo, que podría alinearse junto a Pau Cubarsí en el eje de la zaga y desplazar a Eric al lateral. Esto significaría descanso para un Koundé que lleva un par de partidos muy lejos de su nivel, sobre todo en cuanto a prestaciones defensivas se refiere.

RFEF

La idea con Ronald es ir viéndolo cada vez más entrando desde inicio y que vaya cogiendo velocidad de crucero para ofrecer más variantes a Hansi Flick. Sobre todo viendo el rendimiento del equipo a nivel defensivo ante los equipos de más entidad. Hay que recuperar la fiabilidad defensiva cuanto antes.