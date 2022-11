El momento de Ansu Fati

La convocatoria de Ansu Fati para el Mundial es una gran oportunidad para olvidar los fantasmas del pasado El inicio de temporada no ha sido fácil para el '10' del Barça

La lista oficial de convocados de Luis Enrique para representar a España en el Mundial, ha sido, más o menos, la esperada. Algunas ausencias, como la de Ramos, Borja Iglesias o Canales, han dado mucho que hablar en las redes. Pero, por encima de todo, ha destacado un nombre entre los seleccionados. Si hay un hombre feliz ahora mismo, es Ansu Fati.

El joven '10' del Barça, que empezó a despuntar con tan solo 16 años de edad, ha pasado un calvario con las lesiones en los últimos años. La lesión en el menisco interior de la rodilla izquierda en noviembre de 2020, que requirió de intervención quirúrgica, fue el inicio de una pesadilla para Ansu. Las constantes recaídas y la aparición de otras lesiones, tampoco ayudaron ni físicamente, ni, sobre todo, mentalmente al jugador.

Este curso se presentaba como diferente para él. Después de una larga recuperación de su última lesión, se preveía que, poco a poco, el delantero empezara a coger minutos para acabar asentándose en el once azulgrana, sin arriesgar por miedo a una posible recaída. Tres meses después y, según los doctores que han llevado la lesión del jugador cuidando el más mínimo detalle, está totalmente recuperado. Aun así, Ansu no ha despuntado al mismo nivel que cuando debutó, debido, seguramente, a estar demasiado tiempo fuera de los terrenos de juego. Con algunas actuaciones de estrella mundial, pero sin regularidad, alternando titularidades con suplencias. La gran competencia en ataque ha sido, a la vez, una motivación y un hándicap.El Mundial, por lo tanto, es una oportunidad que le viene como anillo al dedo. Era una de las grandes dudas, después de que Luis Enrique no lo llamara en la última convocatoria de la selección. Pero sí, Ansu irá a Qatar. A pesar de su difícil inicio de temporada con el Barça, el seleccionador sabe que hay pocos futbolistas como él y que será muy importante para ellos.

Y qué mejor ocasión para demostrar que vuelve a ser uno de los jugadores más determinantes del mundo, que en este inmenso y mediático escaparate del fútbol. El potencial es evidente que lo sigue conservando y, él mismo sabe que este es su momento.