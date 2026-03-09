El momentazo de Szczesny en Newcastle: se pone a jugar a golf ante la incredulidad de Lewandowski

El FC Barcelona está viviendo una concentración poco habitual antes de su compromiso europeo en Newcastle. Tras salir el sábado al mediodía de la Ciutat Esportiva, la plantilla no regresará a sus casas hasta la madrugada del miércoles. La decisión del club, con el visto bueno del técnico Hansi Flick, busca evitar viajes innecesarios y aprovechar estos días para preparar el importante duelo continental.

El plan del Barça pasa por desplazarse directamente desde Bilbao hasta Inglaterra, donde el equipo se enfrentará a un ambiente siempre intenso en St James' Park. Más allá del aspecto deportivo, estos días también sirven para reforzar la unión del vestuario en el tramo decisivo de la temporada, donde el conjunto azulgrana mantiene la ilusión de luchar por el doblete de Liga y Champions.

La expedición azulgrana está formada por 23 futbolistas, entre ellos Gavi, que se ha unido al grupo pese a no contar todavía con el alta médica. Junto a la plantilla también viajaron miembros importantes del club, como el presidente en funciones Rafa Yuste, el director deportivo Deco y su colaborador Bojan Krkić.

Para mantener al equipo alejado del ruido exterior, especialmente en medio del ambiente previo a las elecciones presidenciales del club, se eligió un alojamiento discreto en los alrededores de la ciudad inglesa. El hotel se encuentra en una zona tranquila y aislada, ideal para que los jugadores puedan concentrarse plenamente en el objetivo deportivo.

El lugar elegido es el histórico Matfen Hall, una antigua mansión construida entre 1832 y 1836 que fue completamente renovada en los últimos años para convertirse en un hotel de lujo. El complejo, considerado el único establecimiento de cinco estrellas del condado de Northumberland, ofrece todo tipo de comodidades para quienes se alojan allí.

El buen ambiente del vestuario

Pero más allá del trabajo táctico y las sesiones de gimnasio, también hay espacio para momentos distendidos dentro del grupo. En medio de la concentración en el hotel, se vivió una escena curiosa protagonizada por Wojciech Szczęsny. El portero polaco salió al jardín del complejo, rodeado de campos de golf, y decidió improvisar con una rama en la mano para golpear unas bolas del parque sobre el césped.

A unos metros, Robert Lewandowski, Xavi Espart y Tommy Marqués observaban la escena entre risas y sorpresa. El guardameta lanzó un golpe potente y la bola salió disparada, provocando las carcajadas de sus compañeros. Un momento que refleja el buen ambiente del vestuario azulgrana antes de afrontar una de las citas más exigentes de la temporada.