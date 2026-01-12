El momentazo entre Joan Garcia y Gerard Martín: "Hoy no ha hecho falta empujarlo"

La final de la Supercopa dejó una gran noche para el Barça y para Joan Garcia, que celebró su primer título como blaugrana tras un partido intenso y exigente. Al término del encuentro, el portero atendió a los medios del club con una sonrisa y buen humor, protagonizando además una divertida broma con Gerard Martín.

“Ha sido una noche espectacular. El partido ha sido intenso y, por suerte, hemos ganado. Es mi primer título y estoy muy contento”, reconoció Joan Garcia, satisfecho por el trabajo del equipo y el desenlace de la final.

Sobre cómo se vive un partido de este nivel desde el terreno de juego, el guardameta fue claro: “Desde dentro no se sufre, se sufre mucho más desde fuera. Intentas estar lo más concentrado posible y hacerlo lo mejor que puedes”. Una muestra de la serenidad con la que afrontó el encuentro.

Joan Garcia también valoró su buen momento personal y la confianza que está sintiendo desde su llegada: “Desde el principio me estoy encontrando muy cómodo, con mucha confianza, y creo que estoy dando muy buen nivel”.

El momento más distendido llegó al hablar de Gerard Martín, al que definió con complicidad como “mi compañero de paradas”. Fue entonces cuando Gerard Martín se acercó al micro en directo y se produjo la broma que arrancó las risas:

-“Hoy no me ha empujado”, comentó Gerard Martín, en referencia a una acción anterior entre ambos.

-“Hoy no ha hecho falta”, respondió Joan Garcia entre sonrisas.

Una anécdota que reflejó el buen ambiente del vestuario tras una noche especial, coronada con un título y con sensaciones muy positivas para el equipo.